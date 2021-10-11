Где вакцинироваться от Covid-19 во время ЧС: в торговом центре, у семейного врача и в новых пунктах
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В связи с новыми требования Кабинета министров и повышенным интересом к вакцинации, появились новые возможности получить вакцину. Несмотря на ЧС, в торговых центрах по-прежнему можно вакцинироваться, также в стране появятся новые пункты вакцинации.

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В торговых центрах (по записи и в порядке живой очереди)

Большинство пунктов вакцинации в торговых центрах продолжат работу и во время ЧС. Некоторые пункты не поменяют свое местоположение, например, в Galerija Centrs и Riga Plaza. Некоторые сделают паузу и с 12 октября начнут работать ближе к выходу или в мобильных пунктах на улице — например, в Alfa и Dominа.

Торговый центр Origo прекратит вакцинацию внутри и в скором времени установит мобильные пункты вакцинации на улице.

Некоторые пункты закроют, например, в Galerija Riga. Подробнее о вакцинации в торговых центрах — здесь.

В центрах вакцинации — уже существующих и новых (по записи или в порядке живой очереди)

Записаться в центр вакцинации также можно по телефону 8989 или на сайте manavakcina.lv. На этой неделе в Риге откроют три новых центра вакцинации в Риге, также центры вакцинации начнут работать в Бауске, Айзкраукле, Юрмале, Даугавпилсе, Мадоне, Валмиере и Талси. Информация о новых центрах будет доступна со среды.

У семейного врача

С 1 октября все семейные врачи вовлечены в процесс вакцинации от Covid-19. Они могут проводить вакцинацию в рамках собственной практики или направить на вакцинацию в медицинском учреждении, с которым сотрудничает их практика.

В медицинских учреждениях (по записи, 8989 или на сайте manvakcina.lv)

Для этого нужно позвонить в конкретное учреждение (информация — здесь). Всего Латвии более 910 таких пунктов.

Выездная вакцинация (по записи или в порядке живой очереди)

Выездная вакцинация интенсивно продолжаться в населенных пунктах с низким охватом вакцинацией и там, где жителям нужно проделать далекий путь до пункта вакцинации.

С 15 октября выездная вакцинация начнется в Риге, в 50 местах в 38 микрорайонах. Вакцинация будет проходить в трех специально приспособленных автобусах, по принципу живой очереди. Более подробная информация появится в ближайшие дни.

Какие вакцины сейчас доступны (на 10 октября 2021 года):

  • Pfizer-BioNTech (Comirnaty) — 318654
  • Spikevax (Moderna) — 228090
  • AstraZeneca — 32480
    Ближайшие поставки вакцин:
  • 11 октября — 3510 вакцин Comirnaty
  • 12 октября — 31200 вакцин Janssen


Итак, записаться на вакцинацию можно здесь:

  • На сайте www.manavakcina.lv, если у вас есть полная версия интернет банка и возможность зайти через портал www.latvija.lv
  • По телефону 8989
  • У семейного врача


Сейчас на сайте manavakcina.lv доступно 30 тысяч свободных мест на вакцинацию. Подробнее обо всех пунктах вакцинации в разных городах Латвии — здесь.

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Source

rus.DELFI.lv

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пандемия Covid-19 Вакцинация
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