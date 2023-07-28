Где взял обувь, как прятался и как был пойман: Госполиция рассказала о задержании Цесманиса

Сбежавший из-под полицейского конвоя Мартиньш Цесманис при задержании не смог оказать сопротивления — избавиться от наручников ему так и не удалось. Эти и другие подробности рассказал представитель Госполиции Денис Юдаев.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам Юдаева, сообщение о бегстве Цесманиса было получено в четверг, 27 июля, около 17 вечера. После широкомасштабных розыскных мероприятий беглец был задержан на следующий день, около 13:30 в районе улицы Брунинеку в Риге.

"Однозначно допущены ошибки"

Юдаев не стал раскрывать подробности, как именно произошел побег Цесманиса, однако признал, что сотрудники полиции допустили ошибку.

"У меня однозначно есть свое мнение по поводу этой ситуации. Скажу так, были допущены ошибки. Но нужно обобщить всю информацию, чтобы она была объективной, сейчас было бы преждевременно спекулировать и комментировать обстоятельства побега. Нужно выяснить все обстоятельства и всех вовлеченных лиц. Сейчас мои комментарии могут помешать служебной проверке".

Представитель Госполиции также уточнил, что Цесманис сбежал из специально оборудованного полицейского фургона, оснащенного клеткой. Арестанта конвоировали три сотрудника полиции.

Был ли арестант опасен?

Отвечая на вопросы представителей СМИ о соразмерности розыскных мероприятий, включавших в себя перекрытие дорожного движения и обыск следующих из центра Риги автомобилей для поимки осужденного за кражи, Юдаев назвал действия Госполиции оправданными.

"Изначально у нас было очень мало информации о том, куда он мог отправиться и насколько он опасен. Ситуация в принципе очень неоднозначная — когда человек бежит от конвоя. Известно, что он был несколько раз судим за грабеж. Это не только имущественное преступление, оно может быть направлено против здоровья лица и быть связанным с угрозами насилия. Конечно, он не убийца, хотелось бы верить. Но бывало, что осужденные за мелкие преступления оказывались опасны и неадекватны. [...] Оценивая все обстоятельства и имевшуяся изначально информацию, меры были обоснованными. [...] Мы действовали в интересах безопасности общества и все было сделано правильно", — подчеркнул Юдаев.

Где ночевал и откуда обувь

В момент побега на Цесманисе не было обуви, а его руки спереди были закованы в наручники. К моменту задержания арестант был обут, однако от наручников избавиться так и не смог. Как именно беглец смог заполучить обувь, Юдаев не уточнил.

"Он был в обуви, на руках по-прежнему были наручники. Он прятался в районе, который мы продолжали обыскивать — его задержание было лишь вопросом времени. Он переночевал в известном месте, от наручников избавиться он не смог. Обувь он смог заполучить, сделав еще одно преступление, не связанное с насилием. [...] [Цесманис] смог добраться из Саркандаугавы в центр Риги. Маршрут вы высянили, применив различные методы. Он переночевал в подвальном помещении. Нам удалось его локализовать во второй половине дня сегодня, применив различные методы оперативной работы", — рассказал представитель Госполиции.

Как нашли

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам Юдаева, найти Цесманиса сотрудники смогли без помощи жителей.

"Узнали сами, обобщив всю известную и поступающую информацию о его перемещениях, сделали вывод, что он не мог никуда выехать. Это одна из причин, почему был объявлен план "Перехват", чтобы лишить его возможности покинуть город", — отметил представитель полиции.

Юдаев добавил, что при задержании Цесманис не смог оказать сопротивления. В настоящее время он помещен под стражу и вскоре будет переведен в места заключения.

Контекст



Уже сообщалось, что Мартиньш Цесманис (1981 г.р.), осужденный за кражи, грабежи и незаконный оборот наркотических веществ, сбежал из автомобиля полицейских в четверг, 27 июля, около 16.55 в Риге. Побег был совершен в Саркандаугаве, в районе проспекта Межа, 90.

Закованный в наручники и не обутый арестант, который был взят под стражу в рамках уголовного процесса, связанного с ограблением, скрылся в сторону кладбища. Госполиция объявила план "Перехват", а затем продолжила поисковые мероприятия.

В Госполиции будет начата служебная проверка, чтобы установить, как был возможен побег задержанного Мартиньша Цесманиса из полицейского автомобиля.