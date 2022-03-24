Где жить, работать, учиться и искать помощь? Краткий путеводитель для украинских беженцев в Латвии

Если вы приехали в Ригу, то важно запомнить один адрес — улица Калькю, 1 (бывшее здание Рижского технического университета в Старой Риге). Здесь находится единый центр помощи жителям Украины, которые остановились в столице.

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Последнее обновление материала: 24 марта 2022 года.

Центр работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00 часов, по принципу "агентства одной остановки". Это означает, что здесь собрано максимальное количество филиалов государственных и муниципальных учреждений, чтобы получить основные услуги и оформить документы (в том числе визу) в одном месте за 1-3 дня.

В рижском Доме конгрессов, на ул. Кришьяна Валдемара, 5, где раньше находился центр, продолжит работу информационное бюро — здесь можно узнать любую интересующую беженцев информацию. Информбюро будет открыто по рабочим дням с 9:00 до 18:00 и на выходных 10:00 до 16:00 часов.

Где искать помощи: важные телефоны

Актуальную информацию о помощи, оказываемой рижским самоуправлением, и услугах, предлагаемых украинским беженцам, можно получить круглосуточно по телефону +371 80000800 . Операторы отвечают на латышском, английском и русском языках.

. Операторы отвечают на латышском, английском и русском языках. Информацию о любого рода поддержке (виды на жительство, жилье, трудоустройство, продукты питания, медикаменты, школы и т.д.) можно получить также по круглосуточному телефону +371 27380380 (Фонд общественной интеграции).

(Фонд общественной интеграции). Если есть угроза жизни и здоровью близких, то нужно звонить на номер 112 , чтобы получить помощь пожарных-спасателей, медицинских работников или полицейских.

, чтобы получить помощь пожарных-спасателей, медицинских работников или полицейских. За консультацией и советом можно обратиться в посольство Украины в Латвии по телефонам +371 67332956 и +371 2239262.

Документы, которые стоит изучить

Закон о о поддержке гражданских жителей Украины

На сайте есть перевод на украинский язык, неофициальный перевод на русский язык.



Универсальная памятка Управления по делам гражданства и миграции



О том, как искать убежище в Латвии (одно исключение: для украинских беженцев все документы оформляются быстрее и есть возможность их сделать в одном месте — на ул. Калькю,1)

Как происходит обслуживание клиентов в рижском центре поддержки жителей Украины?

Первый шаг. Пограничники на входе проверяют документы и проводят идентификацию личности. Если у вас нет удостоверяющих личность документов, вам помогут сотрудники погранохраны.

Второй шаг. Работники центра выясняют, есть ли предварительная запись на посещение в конкретное время. Если записи нет, можно взять номерок и ждать своей очереди в тот же день, — либо записаться для визита в центр на конкретное время в другой день.

Третий шаг. В день посещения нужно следить за номерками на экране, дождаться своей очереди и обращаться к специалистам по обслуживанию клиентов самоуправления, которые:

регистрируют информацию о человеке (имя, фамилию, дату рождения, паспортные данные или данные из другого удостоверяющего личность документа, контактную информацию, место, где человек разместился и т.д.);

выдают SIM-карты латвийских операторов мобильной связи. С этой картой три месяца без лимита можно звонить по Европе и в Украину.

Те, кто остается в Риге, получают также:

Билеты на проезд в рижском общественном транспорте — э-талон на 20 поездок (для взрослых и детей старше 7 лет). Для детей дошкольного возраста проезд бесплатный;

подарочную карту на бесплатное посещение Рижского зоопарка.

Четвертый шаг. Далее вы можете воспользоваться разными услугами в том же центре. Филиалы различных государственных и муниципальных организаций, а также негосударственные организации расположились по разным кабинетам на двух этажах здания.

Если на месте трудно сориентироваться или нужна помощь, можно смело обратиться к работникам центра или волонтерам — их легко узнать по синим майкам с надписью Rīga.

Где жить?

Рижское самоуправление заключило договоры с местными гостиницами о временном размещении украинских беженцев. Сейчас в Риге доступно около 1000 номеров, в которых заселяют прибывших постояльцев до того момента, пока они не найдут постоянное жилье.

Если вам негде остановиться, об этом нужно сообщить регистратору или заранее позвонить по телефону 112 в Государственную пожарно-спасательную службу (сайт). Эта служба отвечает за за поиск жилья беженцам.

Информация для жителей Украины на сайте службы.

Как получить визу?



Гражданам Украины не требуется виза в первые 90 дней пребывания в Латвии (только для владельцев биометрических паспортов). Однако для того, чтобы граждане могли работать в Латвии, получать социальную помощь и другие виды гуманитарной помощи, устроить детей в сады и школы, виза нужна. Срок действия визы — 1 год, она дает право на трудоустройство без ограничений и доступ к различным другим услугам. Управление по делам гражданства и миграции (сайт) изготавливает визу в течение 5–10 дней. О дате и времени получения визы каждый клиент информируется при подаче заявления.

О получении визы на украинском языке.

Как найти работу?

Временная виза дает возможность беженцам работать. По вопросам трудоустройства украинцев консультирует Государственное агентство занятости. Специалисты учреждения расскажут о вакансиях, помогут составить объявление о поиске работы, а в случае необходимости оформят статус безработного.

Обратите внимание, что для трудоустройства в Латвии знание латышского языка нужно не везде. Большинство вакансий для украинцев находятся на сайте Госагентства занятости. База данных доступна и на украинском языке.

Большой выбор вакансий в отдельных разделах есть на сайтах cv.lv, SS.com и https://ukrainetolatvia.teamtailor.com. Жители Украины на особых условиях могут работать в сферах здравоохранения, образования и таксистами.

Если человек нашел работу, то он может подать заявление, чтобы получить пособие по началу трудовой деятельности в размере 500 евро. В свою очередь работодателю полагается грант в размере минимальной зарплаты, который он также должен выплатить украинскому работнику как часть первой зарплаты.

Сайт Госагентства занятости (на украинском языке).

Где лечиться?

Украинские беженцы могут получать такую же медицинскую помощь, как и жители Латвии. Чтобы было проще ориентироваться в латвийской системе здравоохранения можно обратиться за помощью в Национальную службы здравоохранения (ее филиал есть и на Калькю,1). Человек от службы расскажет вам, как встать на учет к семейному врачу ( и поможет выбрать этого врача), где получать медицинские услуги и необходимые медикаменты.

Первая медицинская и психологическая помощь доступны прямо в центре беженцев — здесь дежурит бригада медработников общества Latvijas Sarkanais Krusts ("Латвийский Красный Крест"). Тут же можно сдать экспресс-тест на Covid-19.

Беженцев принимают все крупнейшие больницы, а многие клиники оказывают помощь бесплатно. Беременные женщины, приехавшие из Украины, могут встать на учет в Рижской роддом. Кстати, первый "украинский" ребенок в нашем родильном доме уже появился на свет.

Для получения медицинских услуг беженцам не надо показывать сертификат Covid-19, нужен только удостоверяющий личность документ — паспорт и/или виза, или постоянный вид на жительство. Без сертификата вакцинации устроиться на работу беженцы могут до 1 апреля (этот пункт может еще измениться).

Если нужна срочная медицинская помощь, то звоните по номеру "неотложки" 113. Если необходима консультация терапевта или педиатра — можно позвонить на консультативный телефон семейных врачей + 371 66016001 ( в рабочие дни с 17:00 до 8:00, в выходные и праздничные дни — круглосуточно).

По вопросам, связанным со здоровьем, можно обращаться в Национальную службу здоровья и вне центра беженцев. Консультанты ответят на английском и русском языках по телефону +371 80001234 (понедельник-четверг 8:30-17:00, пятница — 8:30-15:00). С зарубежных номеров: +371 67045005.

Социальная помощь



Украинские беженцы имеют такие же права на социальные услуги и помощь, как и латвийцы ( то есть могут претендовать на те же виды государственных пособий). Сроком до 90 дней государство помогает украинцам с размещением и питанием, обеспечивает предметами первой необходимости. Например, всем зарегистрированным беженцам полагаются европакеты материальной помощи (еда, школьные принадлежности и гигиенические товары). Адреса, где раздают пакеты и что входит в комплекты можно узнать здесь. Всего насчитывается 400 мест выдачи гуманитарных пакетов.

О возможностях гуманитарной помощи рассказывают работники Латвийского Красного креста, их сотрудник доступен на ул. Калькю,1.

Есть и пособия, которые отличаются в зависимости от выбранного для места жительства самоуправления.

Для тех, кто остается в Риге, на Калькю, 1 работники Социальной службы рижского самоуправления консультируют о возможностях получения социальных пособий, о системе социальной помощи в Латвии и об услугах социального ухода. Можно подать заявление на получение:

пособия в кризисной ситуации;

пособия минимального гарантированного дохода;

жилищного пособия;

справки для получения продуктовых наборов, о которых говорили выше (пакеты поддержки ЕС);

другого рода социальной поддержки — социальной реабилитации, услуг психолога и др.



О месте, времени и способе выплаты пособий и получения продуктовых наборов каждого беженца информируют отдельно.



Образование и досуг для детей





Записать детей в рижские школы и детские сады можно на улице Калькю,1, очно в Департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы (ул. Кришьяна Валдемара, 5, здание Дома конгрессов) или через сайт latvija.lv. Последний путь более сложный, поэтому лучше связаться со специалистами муниципалитета по вопросам образования, которые помогут оформить ребенка в учебное заведение.

Сеть школ и детских садов раскидана по всей Латвии. Можно выбрать подходящую школу (на государственном языке или языке нацменьшинств, в том числе на русском) в различных городах и районных центрах. Детские сады все обучают на латышском языке, но есть группы, где больше русскоязычных деток. В Риге есть и украинская школа, записаться в нее можно так же, как и в другие. Но количество мест ограничено.

Различные предприятия организуют дошкольные группы для детей своих работников. Есть возможность устроить ребенка в частный детский сад, часть из них получает софинансирование от муниципалитетов и для беженцев будут бесплатны. Еще один вариант — нанять муниципалитетами оплачиваемую няню. Для школьников организуются платформы онлайн-обучения. Например,www.schoolaby.com станет бесплатной дигитальной цифровой, которую смогут использовать украинские учителя и ученики.

Многие дети продолжают обучение онлайн прямо из Украины. Уточните в департаменте образования, культуры и спорта, как это необходимо оформить в Латвии.

В Риге и регионах развито внешкольное образование, действуют различные кружки и секции, многие из которых можно посещать бесплатно. Отдельные частные организации также приглашают детей и их родителей бесплатно на спортивные тренировки, творческие занятия или провести досуг. Об этом подробнее читайте здесь (ССЫЛКА)

Кстати, для детей в центре на Калькю, 1 работает детский уголок, а в зале на большом экране в течение всего дня транслируется программа анимационных фильмов, подготовленная латвийским Национальным киноцентром. Есть также помещение для кормящих матерей пеленальные столики и кроватки, где можно уложить ребенка поспать.

Где получить психологическую помощь?

В новом центре в бывшем здании РТУ есть молельная комната и капеллан. Здесь можно посидеть в тишине, поговорить со священником, почитать библию и даже поставить свечи. Рядом находятся помещения психологической поддержки, которую оказывают специалисты организации Skalbes.

Многие латвийские психологи сейчас работают безвозмездно, предлагая бесплатные консультации беженцам из Украины.

Проезд в общественном транспорте



Граждане Украины и их члены семьи могут бесплатно перемещаться по Латвии на региональном общественном транспорте — на поезде или автобусе. Для этого нужно будет предъявить удостоверение личности.

Бесплатный проезд не касается маршрутов коммерческих автобусов (они отмечены буквой К на электронной табличке с указанием маршрута). Скидки на проезд в самоуправлениях устанавливают муниципалитеты. В Риге можно получить э-талон на 20 бесплатных поездок (автобус, трамвай и троллейбус). Получить его можно либо в центре беженцев на Калькю,1, где открылся клиентский центр компании Rīgas satiksme, либо в других филиалах организации (карта). Работники центра подскажут какой тип электронного билета больше подходит для перемещения по городу, а также поможем с его оформлением. Дети из Украины, начавшие обучение в столичных школах и зарегистрированные там, смогут получить ученический э-талон. А студенты — студенческий.

Беженцы из Украины могут бесплатно ездить в пассажирских поездах Pasažieru vilciens. Для этого пассажиры должны предъявить контролеру документ, удостоверяющий личность, или другой документ (членов семьи), удостоверяющий гражданство Украины, и приобрести билет со скидкой 100%. Бесплатный билет на поезд также можно приобрести в кассах на остановках.

Что делать, если привезли с собой животное?

Коты, собаки и даже хомяки — это члены семьи, которых многие привезли с собой. Они также имеют право на помощь. Обратиться за помощью и договориться о визите можно с любым ветеринаром. Ветеринар бесплатно осмотрит, зарегистрирует, если нужно — чипирует и привьет животное.

Ветеринарная служба работает и в центре беженцев на Калькю,1. Так что, оформляя документы, можно взять с собой и, допустим, собаку.

Информационный телефон продовольственно-ветеринарной службы +371 67095245.

Как открыть банковский счет, где поменять валюту?



Обмен наличных гривен на евро в Латвии проводит только компания Tavex (карта обменных пунктов). Один человек может обменять гривну на сумму в валюте до 50 евро, при наличии украинского паспорта со штампом о недавнем пересечении границы или статусе беженца. Если нужно перечислить гривны на банковский счет в Латвии, сначала осуществите конвертацию валюты. Больше информации можно получить в банках Латвии SEB, Citadele, Swedbank, Luminor (подробная информация).

В Латвии работают платежные карты VISA и MasterCard украинских банков, но иногда возможны технические проблемы. Средства в евро можно снимать в банкоматах или расплачиваться по карте в магазинах.

Граждане Украины могут открыть платежный счет в кредитно-финансовых учреждениях Латвии. Для открытия счета и выпуска платежной карты необходимо лично прийти в банковские центры, имея при себе украинский паспорт. Банки работают по предварительной записи, поэтому перед посещением рекомендуем связаться с конкретным банком. В Латвии работают следующие банки SEB, Citadele, Swedbank, Luminor, Industra Bank, Reģionālā Investīciju Banka (Региональный инвестиционный банк).

В скором времени на ул. Калькю, 1 появится касса, где люди, которые по какой-то причине еще не открыли себе расчетный счет в банке, смогут наличкой получить социальные пособия.

Какие еще услуги могут получить беженцы?

Волонтеры и другие НГО объединились под логотипом Gribu palīdzēt bēgļiem ("Хочу помочь беженцам"). Эта организация обобщает информацию о видах помощи и рассказывает об этом беженцам. Волонтеры работают в центре помощи, помогая координировать потоки беженцев, выясняют, в чем человек нуждается — в одежде, вещах, юридической помощи и т.д., — связываются с соответствующей организацией, уточняют может ли она оказать необходимую помощь и в каком объеме. После этого человеку дают адрес и другую контактную информацию организации.

Помимо сайта у движения Gribu palīdzēt bēgļiem есть профиль в фейсбуке, где можно попросить о помощи или рассказать о том, чем можете помочь беженцам. В этой группе часть появляются объявления о местах работы, кто-то сдает или предлагает бесплатно жилье, жертвует одежду и обувь, или помогает с переездом, ориентирует по поиску нужной информации.

На сайте Propozycii.lv можно найти информацию о предложениях латвийских малых и средних предприятий и неправительственных организаций. Этот сайт полезен, если приезжие из Украины ищут парикмахера, врача, ветеринара, хотят купить велосипед, выпить кофе, нужны другие услуги или просто поддержка сообщества. Волонтеры регулярно добавляют свежие объявления из Риги и других городов Латвии — эти услуги предоставляются либо бесплатно, либо со специальной скидкой для жителей Украины.

+371 27380380 — это номер телефона Фонда социальной интеграции, по которому можно позвонить, чтобы узнать подробнее обо всей социальной помощи, которая полагается жителям Украины. Центр обобщает также информацию по предложениям жилья, медицинской и гуманитарной помощи от государственных, муниципальных, негосударственных организаций, а также частников. Как Delfi заверили в центре, вся информация лично проверяется работниками центра, чтобы исключить возможность обмана.

В скором времени фонд планирует в различных городах предоставлять услуги социальных менторов, которые помогут человеку, прибывшему из Украины, узнать больше о жизни в Латвии, от простых бытовых вещей до заполнения документов в различные учреждения.