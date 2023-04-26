Гендиректор VID: экс-министр финансов доводил до слез моих коллег

Бывший министр финансов Янис Рейрс за закрытыми дверями был очень резким, позволял себе повышать голос и вел себя неподобающе, утверждает гендиректор Службы Госдоходов Иева Яунземе. Она заявила программе "ТЧК", что существуют записи такого поведения экс-министра.

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"Есть даже записи. Да, такие ситуации бывали. Он даже доводил до слез моих коллег", — цитирует Яунземе Rus.Lsm.lv.

Она рассказала, что в таких случаях пыталась противостоять министру, чтобы это не зашло еще дальше: "Я не могла на это смотреть. Еще насчет себя… но если на моих коллег, я вмешивалась, говорила, что так нельзя".

После встреч с министром, Яунземе приходилось утешать коллегу, потому что "это был очень травмирующий опыт". Кроме того, признала гендиректор, она старалась не брать коллегу на собрания, где возможно повторение такой ситуации.

Конфликт Яунземе и Рейрса длится уже достаточно давно. Дисциплинарное дело в отношении генерального директора VID было возбуждено 15 сентября прошлого года как на основании акта служебной проверки, так и в ответ на аресты, проведенные в VID Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB), а также аресты нескольких сотрудников, осуществленные управлением внутренней безопасности VID. В состав дисциплинарной комиссии вошли должностные лица Минфина, KNAB и Министерства юстиции. Яунземе была временно отстранена Рейрсом от должности, но в январе после получения выговора вернулась на свой пост и будет исполнять обязанности до конца срока полномочий.

Сама Яунземе считает, что Рейрс агрессивно реагирует на ее работу. "Не могу не отметить отношение министра финансов к работе VID. Мы создаем среду, чтобы не было коррупции, мы расследуем, задерживаем, но каждый раз, когда есть результат, когда коррупцию обнаруживают, реакция министра агрессивна, он заявляет, что ничего не делается для предотвращения коррупции", — говорила она в сентябре, когда Рейрс еще был министром финансов.