Генпрокуратура Латвии закупила видеокамеры "шпионских" фирм из Китая, находящихся под санкциями

Генеральная прокуратура, которая теоретически является одним из краеугольных камней правового государства, за короткое время провела две закупки камер видеонаблюдения, и оба случая выглядят подозрительно. В частности, в условиях конкурса указывались не желаемые технические характеристики, а конкретные, уже выбранные Генпрокуратурой модели. К тому же модели эти производятся китайскими предприятиями, которые попали в санкционный список США за то, что поставляли властям Китая аппаратуру для шпионажа за собственными гражданами, пишет nra.lv.

Отмечается, что данные видеокамеры планировалось использовать для видеонаблюдения при главном здании прокуратуры на бульваре Калпака, 6 в Риге и при централизованном здании прокуратуры на бульваре Аспазияс, 7.

Тревожен и тот факт, что договора о поставке были заключены уже после того, как США обнародовали свой санкционный список. Союз юристов Латвии обратился по этому поводу в прокуратуру с замечаниями, однако там отказались аннулировать результаты конкурса. "Спецификация обоих конкурсов свидетельствует, что прокуратура хотела купить конкретно эту продукцию китайских предприятий", — утверждает nra.lv со ссылкой на слова представителя союза Рихардса Бунки.

Согласно документам, в ходе первого конкурса шла речь о трех вращающихся камерах Dahua SD6AE530U-HNI, и 35 камерах внешнего наблюдения Dahua IPC-HFW81230E-ZEH, а также креплениях и распределительных коробках. Стоимость закупки — 20 461 евро. Во втором конкурсе — множество камер Hikvision EasyIP 3.0 DS-2CD2185FWD разных модификаций, в целом перечислено 164 единицы и креплений к ним. Общая стоимость закупки — 16 810 евро.

США данных производителей — Dahua Technology и Hikvision — подозревают в поставке технологий китайским властям, с помощью которых государство проводит репрессии уйгуров и шпионит за населением страны.