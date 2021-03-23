Генпрокуратура наложила арест на доли Шкеле и Шлесерса в предприятиях
Foto: DELFI

Генеральная прокуратура наложила арест на доли предприятий, принадлежащих бывшему премьер-министру Латвии Андрису Шкеле и экс-министру сообщения Айнару Шлесерсу. Как сообщает LETA, это сделано в рамках уголовного процесса о мошенничестве и возможной легализации преступно нажитых средств в деле о внедрении цифрового телевидения.

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Согласно базе данных Firmas.lv, в марте был наложен арест на принадлежащие Шкеле доли в предприятиях Uzņēmumu vadība un konsultācijas (88 888 евро) и TA sabiedrība (4020 евро). Арест наложен и на имущество Шлесерса — части капитала Avadel стоимостью 10 000 евро.

Как уже сообщалось, по этому делу обвинения также предъявлены бывшему главе правления SIA Tet Юрису Гулбису и еще четырем лицам. Причиненный ущерб оценивается почти в 7,6 млн евро.

Внедрение цифрового телевидения было запланировано 20 лет назад, когда премьер-министром был Шкеле. Следователи считают, что это был проект, рассчитанный на недобросовестную прибыль. Ключевой компанией проекта стала зарегистрированная в Лондоне компания "Kempmayer Media Limited", которая оказалась "почтовым ящиком" с офшорными владельцами. Афера была раскрыта в 2003 году, на скамье подсудимых оказались 20 человек.

За мошенничество в крупных размерах полагается лишение свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без нее, а за отмывание денег в крупных размерах — лишение свободы на срок от трех до 12 лет с конфискацией имущества или без нее.

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