Генпрокуратура обвинила Мисане в подделке документов и просит выдать ее Латвии на этом основании

Генеральная прокуратура направила Дании просьбу выдать Кристине Мисане для уголовного преследования в Латвии, сообщает LETA.

Вечером в понедельник Генпрокуратура получила доказательства, которые позволяют начать в Латвии уголовный процесс против Кристине Мисане. Женщина подозревается по трем статьям — 168, части второй статьи 193 и части второй статьи 275.

168 статья Уголовного закона — это уклонение от решения суда или сиротского суда, в том числе решение суда отправить ребенка в страну его происхождения. Оно наказывается кратковременным лишением свободы, принудительными работами или денежным штрафом.

Также начат уголовный процесс по делу о похищении чужого финансового инструмента либо платежного средства, его уничтожении, порче или незаконном использовании. За это предусмотрено лишение свободы сроком до пяти лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы и денежный штраф, с конфискацией имущества или без конфискации.

Вторая часть стать 275 предусматривает наказание за подделку документа, печати или штампа, а также их реализацию или использование в корыстных целях. За это преступление можно получить четыре года лишения свободы, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.

Рижский суд Видземского предместья применил к Мисане заочный арест как меру пресечения — это нужно для того, чтобы выдать Европейский ордер на арест.

Как сообщалось, в пятницу окружной суд Дании принял решение не освобождать обвиняемую в ЮАР в похищении своего ребенка Мисане. Как сообщили представители женщины, это решение фактически означает, что 20 февраля Мисане будет выдана ЮАР.

По данным Латвийского телевидения, на слушании дела адвокат Мисане представил новые доказательства, чтобы предотвратить выдачу женщины ЮАР. Адвокат подчеркнул, что наказание должно быть соразмерно правонарушению. В свою очередь прокурор заявил, что Мисане опоздала с предоставлением новых доказательств и потребовал, чтобы она как можно скорее была выдана ЮАР.

Поскольку Мисане в знак протеста 8 февраля начала голодовку, врач датской тюрьмы проверил состояние ее здоровья и подтвердил, что женщина может быть перевезена в ЮАР. Предположительно Мисане будет выдана ЮАР на следующей неделе, за ней будет прислан конвой.

Кристина Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения. По утверждениям Мисане, он жестоко обращался с ней, дочкой и старшим сыном.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.