Генпрокуратура вынесла предупреждение "Русскому союзу Латвии"

Генеральная прокуратура сделала предупреждение партии "Русский союз Латвии" (РСЛ), свидетельствует информация, которая имеется в распоряжении Латвийского телевидения. Это увеличивает возможности суда решить о прекращении деятельности партии.

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Партия уже не проводит протестов, но деятельность ее участников в соцсетях еще в прошлом году привлекла внимание Службы госбезопасности Латвии (СГБ) — некоторые публикации, связанные с РСЛ, имели явные прокремлевские мотивы, оправдывали нарушение международного права и распространяли дезинформацию.

В марте 2022 года СГБ вынесла партии предупреждение, но с тех пор ситуация не поменялась, отмечает LSM.lv.

Например, депутат Елгавской думы от РСЛ Андрей Пагор призывал отказаться от поддержки Украины: "Западная помощь липнет к рукам киевских бунтовщиков! Они украли целое состояние за счет народа Украины", — заявил он.

О констатированных нарушениях в деятельности РСЛ Служба госбезопасности в декабре прошлого года сообщила в Генпрокуратуру, которая вынесла партии второе предупреждение.

"Учитывая, что подобная деятельность может угрожать безопасности государства и общества, 24 февраля текущего года партии было направлено предупреждение. Партии также дано указание предотвратить распространение в соцсетях информации, указанной в предупреждении, в том числе на сайте Русского Союза Латвии", — заявила прокурор Дайна Стиране.

Председатель РСЛ Мирослав Митрофанов подтвердил, что партия получила и учла предупреждение. От отметил, что среди более 1200 публикаций партии только 7 затрагивали темы, указанные в предупреждении, и все они удалены из интернета — найти их больше нельзя.

Если в течение года после получения предупреждения партия допустит новые нарушения, согласно Закону о политических партиях суд сможет решить о закрытии партии.

Осенью 2022 года уже сообщалось, что в Сейм подана инициатива более 10 тысяч жителей о закрытии РСЛ.