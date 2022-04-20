Генпрокурор: есть юридические основания и возможности осудить Путина

Существуют юридические основания и возможности для того, чтобы президент Российской Федерации Владимир Путин предстал перед судом, считает генеральный прокурор Юрис Стуканс. Об этом он заявил сегодня, 20 апреля, в передаче на Латвийском телевидении.

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Скорее всего, это могло бы произойти “заочно”, но нельзя исключать и того, что Россия выдаст его или осудит сама – юридически для этого нет преград, считает Стуканс.

В согласии с Уголовным законом Латвии уже начато дело о военных преступлениях и преступлении против человечества и мира, сообщил Генпрокурор. По его словам, Латвия будет делать все возможное, чтобы фиксировать доказательства, которые только возможно зафиксировать, и особенно важно собирать данные от пострадавших.

"Отозвались уже более 50 человек, готовые предоставить свидетельства. Процесс начат. Более десяти человек уже дали показания и мы продолжим выслушивать свидетелей. Также каждую неделю будут проходить международные собрания с Украиной, Литвой, Польшей, другими странами ЕС и Международным уголовным судом, где будут обсуждаться методы качественного получения доказательств во всех странах”, – рассказал о планах генпрокурор.

Говоря о доказательствах, по словам Стуканса, важный источник информации – пострадавший или свидетель, важно то, что люди видели своими глазами. Важны также аудиозаписи, видеозаписи и фотографии, указывающие на факты преступлений.

Согласно уголовному праву, того, что показывают по телевидению, уже достаточно, чтобы доказать факт преступлений, сказал Стуканс. Но сейчас речь не о факте преступления – а о людях, которые его совершают, объясняет генпрокурор.

Украина сообщила, что в связи с военными преступлениями начаты уже более пяти тысяч уголовных дел против российских чиновников. Поэтому важно собирать доказательства, чтобы судить конкретных людей, говорит Юрис Стуканс.