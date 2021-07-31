Генпрокурор: надо продолжать работать над взаимодействием со следственными органами
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"Прокуратура не должна расслабляться, поэтому мы должны продолжать работать над улучшением взаимодействия со следственными органами и повышением качества работы прокуратуры", — сказал агентству LЕТА генеральный прокурор Юрис Стуканс, у которого в июле исполнился год с момента вступления в должность.

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По словам Стуканса, в течение года сделано многое, и самым важным является то, что удалось улучшить модели сотрудничества с органами досудебного следствия. Также за это время была реорганизована прокуратура, что позволило усилить ее потенциал.

В дальнейшем нужно продолжать работать над двумя вопросами. Во-первых, над улучшением взаимодействия со следственными органами. Во-вторых, необходимо продолжить работу по наращиванию образовательного потенциала, поэтому следует приветствовать то, что правительство сделало возможным создание учебного центра для судей и прокуроров, сказал генеральный прокурор.

Стуканс вступил в должность генерального прокурора 12 июля 2020 года.

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LETA

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LETA

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Юрис Стуканс
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