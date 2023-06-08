Генпрокурор не видит причин уходить в отставку
Foto: LETA

Генеральный прокурор Юрис Стуканс не видит причин подавать в отставку в связи со своими заявлениями в интервью журналу Ieva о недавнем убийстве женщины в Екабпилсском краее.

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На пресс-конференции, созванной в четверг, Стуканс заявил, что не увидел никакой критики в интервью, наоборот, в его заявлениях содержался призыв к адвокатам о сотрудничестве. При этом он не оправдывал действия прокуратуры или конкретных прокуроров. Генеральный прокурор запросил широкое обобщение информации по делу об убийстве женщины и теперь ждет результатов проверки, чтобы дать свою оценку.

"Где вы видите здесь критику? Я призываю к сотрудничеству. Мы, как и адвокаты, относимся к судебной системе, и я призывал адвокатов к сотрудничеству. И, как здесь сказано, я не отказал ни одному адвокату, который обращался ко мне, чтобы прийти и рассказать о том, что произошло или не произошло", - заявил генпрокурор.

Стуканс вспоминает, что в этом году встречался как минимум с одним адвокатом, но не мог ответить, сколько адвокатов хотели с ним встретиться, потому что таких подробностей не запоминает.

Как сообщалось, Латвийский совет присяжных адвокатов (ЛСПА) обратится в Совет по юстиции с просьбой провести проверку заявлений генпрокурора в адрес адвоката убитой женщины.

В интервью журналу Ieva Стуканс высказал критику в адрес адвоката, упрекнув ее в том, что она недостаточно активно искала способы защиты потерпевшей.

Интервью Стуканса привлекло внимание и министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, который избран президентом Латвии.

"Трагедия в Екабпилсе - это халатность и ответственность многих государственных учреждений. Любые попытки переложить вину на жертву или ее адвоката за то, что не сделало государство, неприемлемы, и это касается и прокуратуры", - заявил Ринкевич в твиттере.

16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который месяцами угрожал и преследовал женщину. Об этом регулярно сообщалось в полицию, но женщина не была защищена.

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