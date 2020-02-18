Генпрокурор: нет причин ругать прокуроров по делу о трагедии в Золитуде

Генеральный прокурор Латвии Эрик Калнмейерс категорически отрицает высказанную Пардаугавским судом Риги критику о работе прокуратуры по делу о трагедии в Золитуде. Как пояснил Калнмейерс агентству LETA, в ходе расследования и процесса обвинения все действия прокуроров были под особым надзором.

Помимо этого, прокуратура организовывала различные встречи, чтобы обеспечить как можно более скорое рассмотрение дела. Работающих над делом прокуроров освободили от расследования других дел, чтобы они могли более полноценно вести надзор за делом о золитудской трагедии.

Как уже сообщилось, суд во втором касательном решении по делу об обрушении крыши в магазине Maxima в Золитуде констатировал, что все три прокурора — Агрис Скрадайлис, Каспарс Цакулс и Екатерина Кушакова, — не выполняли свои обязанности должным образом.

Речь идет о досудебном надзоре за делом. Об этом суд проинформирует Генеральную прокуратуру и Прокуратуру Рижского областного суда. Решение можно оспорить только вместе со всем решением по делу о рухнувшей крыше Maxima.

Ранее суд в первом касательном решении призвал прокуратуру начать уголовное дело против должностных лиц и сотрудников производителя строительных ферм Vikom Industries. Это решение также можно оспорить только вместе со всем решением по делу магазина Maxima.