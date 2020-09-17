Генпрокурор: полиция не уделяла достаточного внимания борьбе с отмыванием денег
Foto: DELFI

Руководство Госполиции до сегодняшнего дня не уделяло достаточно внимания расследованию дел о легализации преступно нажитых средств, а управление налогово-таможенной полиции работало в этом направлении достаточно хорошо, заявил журналистам генпрокурор Юрис Стуканс.

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Прокуратура оказывает в настоящее время максимальную поддержку, правительство выделило средства, и остальное зависит от Госполиции и организации ее работы, сказал Стуканс.

"Работа была бы удовлетворительной, если бы за несколько месяцев можно было добиться ясности и закончить дела. Но, если проходят годы, это нельзя считать удовлетворительной работой. Если следователям нужно получить ответы от зарубежных учреждений, это другой вопрос, тут мы ни на что не можем повлиять. Если же дело расследуется на месте, в Латвии, расследование должно быть ясным и в разумные сроки", — сказал генпрокурор.

О работе налогово-таможенной полиции он высказался не столь критично. "Они очень стараются, и примерно в начале октября рядом с их управлением будет находиться прокуратура", — сказал Стуканс.

Он выразил надежду, что в ближайшее время дела об отмывании денег начнут доходить до судов.

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LETA

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LETA

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Юрис Стуканс
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