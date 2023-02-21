Генпрокурор: система образования в Латвии деградирует; юристы не могут сдать квалификационный экзамен

Претенденты на должности прокуроров демонстрируют на тестах низкий уровень знаний, что говорит о том, что система образования в Латвии деградирует, заявил генеральный прокурор Юрис Стуканс на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

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Прокуратура долго не может заполнить вакантные должности прокуроров. В среднем ежегодно вакантно 35 должностей. По мнению Стуканса, трудности с заполнением вакантных должностей связаны с критическими демографическими показателями и низким уровнем знаний молодежи.

"Мы организуем конкурсы каждый третий месяц, но не можем набрать необходимое количество сотрудников. Например, претендуют 70 кандидатов с высшим юридическим образованием и степенью магистра. Простите, но у них даже бакалаврской степени быть не может, потому что они не могут ответить на вопросы об элементах и основаниях преступлений. Что я могу сказать? Система образования деградирует до очень низкого уровня", — сказал Стуканс.

Критически генпрокурор оценил и результаты недавнего государственного единого экзамена на профессиональную квалификацию юриста — его сдали всего 26% студентов, или 36 из 139 учащихся пяти вузов — Высшей школы бизнеса Turība, Балтийской международной академии, Латвийского университета, Резекненской технологической академии и Рижского университета им. Страдиньша.

"Результаты этого экзамена, который должны сдать и претенденты на должность прокурора, уже третий год плачевные", — посетовал генпрокурор.

Учитывая трудности с подбором прокуроров, прокуратура нанимает на вакантные должности помощников прокуроров, способных выполнять более простые функции при ведении уголовного производства. Стуканс надеется, что таким образом помощник со временем приобретет квалификацию и сможет в будущем стать прокурором. "Наша идея — воспитывать кадры, а не увеличивать количество прокуроров", — добавил генпрокурор.