Генпрокурор: следователям нужно дать право отказать в начале дела, если "украли бабушкино варенье"

В понедельник, 11 января, Госконтроль намерен обнародовать результаты ревизии, проведенной в прокуратуре Латвии. Однако еще утром, до публикации отчета член правления Госконтроля Илзе Гринхофа заявила, что прокуратура "не умеет применять правовые нормы", а работой сотрудников не руководили таким образом, чтобы она могла выполняться эффективно.

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При этом генеральный прокурор Юрис Стуканс заявил, что на 95% согласен с выводами ревизоров из Госконтроля, и заверил, что уже начата работа над устранением выявленных недостатков. В частности, будут разработаны новые методики организации работы, связанной с расследованиями — это должно дать возможность направлять главные ресурсы прокуратура на дела повышенной сложности.

Также Стуканс сослался на то, что в Латвии сейчас "слишком много следственных органов". Он считает, что правительство и парламент должны принять политические решения, которые позволят следствию в некоторых случаях отказывать в возбуждении дел — например, "если у бабушки украли варенье". По словам Стуканса, в подобных случаях "ясно, что дело расследоваться не будет".