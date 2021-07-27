Генпрокурор Стуканс: "Я считаю, что в системе правосудия кризис"

Недавние оправдательные приговоры по громким делам и чрезмерно длительные сроки рассмотрения дел свидетельствуют о кризисе в системе правосудия, заявил агентству LETA генеральный прокурор Юрис Стуканс.

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Стуканс напомнил, что 12 июля Рижский окружной суд в ходе рассмотрения апелляции по уголовному делу о цифровом телевидении оправдал всех обвиняемых. В начале года Видземский районный суд в Лимбажи оправдал обвиняемых в коррупции эстонского бизнесмена Олега Осиновского и Угиса Магониса, бывшего председателя правления ГАО Latvijas dzelzceļš.

Также недавно стало известно, что в связи со сменой судей дело о взятке бывшего политика Байбы Броки отложено на полтора года.

В июле департамент по уголовным делам Верховного суда вернул в Рижский окружной суд годами рассматривающееся дело, в котором трем мужчинам предъявлено обвинение в заказных убийствах и попытке убийства бывшего начальника Криминального управления таможни Владимира Вашкевича.

Юрис Стуканс считает, что эти события свидетельствуют о кризисе в системе правосудия, ситуацию следует обсудить в Совете юстиции.

"Я думал об оправдательном приговоре по уголовному делу о цифровом телевидении и о других делах, например, по делу бывшего главы LDz. Я считаю, что в системе правосудия наступил кризис", — заявил генеральный прокурор.

Несмотря на то, что была проведенная судебная реформа, сейчас ситуация даже ухудшилась после нововведений. "Сроки рассмотрения дел становятся все дольше и дольше. Простите, но в каком направлении мы идем? Мне непонятны эти недавние приговоры и ход рассмотрения дел", — подчеркнул Стуканс.

Возвращаясь к оправдательному приговору по уголовному делу о цифровом телевидении, Стуканс выразил уверенность в том, что преступление все же имело место, но указал, что на практике есть два аспекта, на основании которых может быть вынесен оправдательный приговор, а именно фактические и юридические обстоятельства.

Как заявил Стуканс, ему непонятно, какими мотивами руководствовался окружной суд, чтобы оправдать всех на 100%. Он считает оправдательный приговор по делу о цифровом телевидении судебной ошибкой.

По мнению генпрокурора, общественность не понимает, почему государство не в состоянии обеспечить нормальный ход судебных разбирательств. "Как только дело становится публичным, оно тянется годы, даже десятилетия", — добавил Стуканс.