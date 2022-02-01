Генпрокурор: "Я мог только потребовать прекратить деятельность "Нового поколения"

Обращение в суд с требованием прекратить деятельность религиозной организации "Новое поколение" было слишком жесткой реакцией на выявленные нарушения эпидемиологической безопасности, но это был единственный предусмотренный законом сценарий, заявил в эфире программы "ТЧК" на Rus.LSM.lv генеральный прокурор Юрис Стуканс.

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"Пока закон предусматривает только один вариант и дает такие полномочия только генеральному прокурору, который должен подать иск, чтобы суд оценил выявленные нарушения. И когда полиция прислала мне примерно 20-30 листов, в которых эти нарушения были описаны, у меня не было вариантов, кроме как подписать и подать иск в суд", — заявил Юрис Стуканс.

Он посетовал, что пока судья знакомился с иском, прошло три месяца, нарушения потеряли актуальность и вынести такое решение было уже невозможно: "Судья должен был в течение суток принять временное решение. Но если это занимает три месяца, мы считаем, что это уже не нужно".

При этом то, что в законе предусмотрен только один вариант — закрыть, генпрокурора не устраивает. "В таких случаях должна быть быстрая реакция. Мы подготовим законодательные поправки, чтобы в критических ситуациях не закрывать сразу, а ввести временные ограничения, чтобы обеспечить безопасность людей. Люди-то верующие. Им говорят "идите" и они идут", — заявил генпрокурор.