Генпрокурор Юрис Стуканс начал радикально менять систему закона и порядка

Каждое третье дело теперь будет решаться "не отходя от кассы" — в течение двух суток. Прокуроры при Госконтроле станут сразу "оформлять" нечестных чиновников, а при Службе госдоходов — раскручивать финансовые преступления. К осени подсчитают, отрабатывают ли прокуроры свои зарплаты. Банки призовут отказаться от сверхприбыли в пользу "чистоты" денег. Новый генпрокурор Латвии Юрис Стуканс рассказал в передаче "Действующие лица" на LR-4, как он видит перемены в своей системе.

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Подробно, что думает Стуканс о самых громких делах Латвии (Ребенокс, Магонис, Кононов, Калнмейерс, Rīgas satiksme) и их перспективах, — ЗДЕСЬ.

Недавно Госконтроль выявил множество несовершенств в работе прокуратуры Латвии. В частности, выяснилось, что прокуроров в стране вдвое больше на душу населения, чем в среднем по Европе, а дела продвигаются слишком долго и в итоге нередко разваливаются. Заступивший на свой пост в июне прошлого года Юрис Стуканс сразу объявил, что готов провести реформы и обновить систему, застоявшуюся за 30 лет независимости, в течение которых она почти не менялась.

"Каждый сидел в своем кабинете и что-то делал. Прокуратура передавала дела в суд, там они продвигались годами. Все были заняты, всех все устраивало", — обрисовал картину Стуканс. Сам он, как человек пришедший из судебной системы, со стороны хорошо видел недостатки работы в прокуратуре и видит, что можно поменять на пользу всех.

Бюрократии бой. "Зачастую мы оформляем дела и подшиваем бумажки в тома, но нужно ли все это фиксировать? — рассказывает генпрокурор. — Проанализировали методику, поговорили с прокурорами, создали шаблоны на случаи, когда все ясно и можно отработать, как говорится, не отходя от кассы. Преступника задерживают без проволочек, в течение 48 часов. Сразу есть решение и наказание. Никто дела туда-сюда не носит: прокурор с утра идет в полицейское управление и обсуждает со следователями зарегистрированные накануне преступления.. Около 30% дел теперь закрываются по ускоренной процедуре — раньше они решались месяцами".

Прокуроров оценят. С двухкратным переизбытком прокуроров Стуканс несогласен. По его мнению, тут произошла несостыковка в определениях: в Латвии прокурор участвует в гражданских и уголовных делах, а в других странах — только в уголовных. "Поэтому вдвое больше у нас точно нет. Но анализировать цифрыи оценивать, отрабатывают ли они свою госзарплату, будем. Насчет же сокращений… это живые люди — тут нельзя торопиться. Уволить можно быстро, а найти качественного работника проблематично. Цыплят по осени считают".

Банки приструнят. Стуканс критикует неоправданно жесткую политику банков в отношении клиентов. Зачастую из-за размытых требований банков в проигрыше бизнес. Он подтверждает, что в погоне за сверхприбылью банки позволили бесконтрольно течь через финансовую систему Латвии денежным потокам, в том числе и преступным. Он предложил, чтобы банки четко и ясно объясняли клиентам правила поведения, но никакие субъективном подозрения не становились поводом для отказов. Зато часть от своей суперприбыли банки могут направить на финансирование системы, которая защищает от преступных денег.

С Госконтролем подружатся. С нового года создана новая структура Прокуратура нарушений на госслужбе, рассказал Стуканс. В ней будет задействовано десять прокуроров, которых обучат всем нюансам работы. Они и займутся делами нечестных чиновников.

С СГД съедутся. "Прокуратура налогов и таможни физически переместится в СГД, где уже находится полиция налогов, — рассказал Стуканс. — Они смогут садиться за круглый стол со следователми и прокурорами, чтобы во всех делах прийти к общему знаменателю. Мы разговаривали со всеми руководителями и директорами служб — они согласны, с ними мы обсуждаем глобальные вопросы. Работаем над методиками, чтобы описать все виды преступлений, делаем примеры, чтобы по ним можно было ориентироваться".

БПБК улучшат. "Они работают, стараются, но зачастую по ТВ мы видим маски-шоу, а результаты приходится ждать долго и они не всегда такие, каких хотелось бы, — считает Стуканс. — Тут многое надо проанализировать. Специализированная прокуратура будет напрямую работать с БПБК и договариваться, чтобы не было расхождений в объеме доказательств. Чтобы после возбуждения все знали: куда идем, как долго и какой результат ждать".

По словам Стуканса, пока его реформаторской деятельности никто не сопротивляется. "Люди хотят работать. Велосипед я не придумал — все на основании закона. Но на все можно смотреть прямо, а можно сбоку. Призываю всем посмотреть друг другу в глаза, сесть за один стол и честно высказать, у кого к кому какие претензии и вопросы и вместе решать".