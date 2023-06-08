Генсек латвийского филиала НАТО: общаться на русском языке — важно

В структурах Североатлантического альянса (НАТО) сохраняется коммуникация на русском языке, уместно поддерживать ее и в Латвии, где русскоязычные по-прежнему составляют очень большую часть общества. Такое мнение в эфире программы Латвийского радио 4 "Домская площадь" высказала преподаватель факультета политологии ЛУ, генсекретарь Латвийской трансатлантической организации (ЛАТО) Сигита Струберга.

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В Риге на этой неделе проходит международная конференция, посвященная стратегическим коммуникациям — в ней принимает участие и стратегический коммуникационный центр НАТО. В частности, на повестке дня стоит обороноспособность Латвии и ее внутригосударственные процессы. По мнению Сигиты Струберги, в контектсе национальной безопасности важно сохранять коммуникацию с русскоговорящими латвийцами.

"Одна из обсуждаемых тем — закупка оружия, то, как мы коммуницируем о закупках и наша способность себя защитить. В НАТО есть отдел коммуникации на русском языке. Мое личное мнение: я уверена, что общаться на русском языке — на том, который понимает большая часть общества — важно", — указала Струберга.

Больше внимание на конференции уделяется и теме включения в состав НАТО Украины. По словам генсека ЛАТО, в ближайшее время рассчитывать на такой сценарий нельзя.

"НАТО не может принять в свой состав страну, где идет война. [...] Украина будет частью НАТО, но это вопрос времени", — отметила Струберга.

Очередной саммит НАТО пройдет в июле в Вильнюсе. На нем также будут обсуждаться актуальные вопросы безопасности в Европе. Сигита Струберга характеризует этот саммит как критически важный и решающий, но вместе с тем она не ожидает, что Украина получит приглашение в НАТО.

"Как бы страны нашего региона ни давили на эту повестку, это вряд ли возможно так быстро. Мы все надеемся, что быстро закончится война, но кроме этого есть много проблем, которые нужно решать. [...] НАТО — это альянс, который обеспечивает безопасность. Вопрос в том, что случится с Украиной, если ее отвергнут и НАТО, и ЕС — что будет со страной, в которой останется столько оружия и разочарованных людей? Такие мнения тоже проявляются", — заключила генсек.