Геолог: из-за войн в Балтийском море много тяжелых металлов

За последние 400 лет активные боевые действия с применением огнестрельного оружия оказали большое влияние на окружающую среду, в том числе на моря — и самая сложная ситуация в Балтийском море. Об этом рассказал в эфире программы Rus.LSM "Безопасность в Европе" геолог, научный журналист, автор и ведущий радиопередачи "Климат-контроль" Константин Ранкс.

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В первую очередь окружающую среду загрязняет свинец от пуль, во вторую — тяжелые металлы, которые используются в боеприпасах. Снаряды разлетаются на осколки, осколки отравляют землю. А за последние сто лет на дне Балтики оказалось множество капсюлей, в которых использовалось ртуть.

"Патронов используются миллиарды, и хотя ртути там вроде ничтожное количество, но в массе своей, в том-то и дело, эти же вещества, металлы, никуда не деваются. Они просто потихонечку рассасываются, превращаются в соли, потом все это стекает по рекам, бассейнам, Балтийского, Черного морей… В Европе полегче, у них моря открытые. (…) там все-таки больше, скажем так, растворимость. А вот у нас, например, в том же Балтийском море самая, мне кажется, сложная ситуация. Я уж не говорю о том, что творилось во время морской войны, но даже война на суше добавляет нам неприятностей", — отметил специалист.

Ранкс подчеркнул, что разрушенные очистительные сооружения и химические предприятия для природы чуть ли не хуже ядерной войны: если радиацию можно легко диагностировать, то химические вещества часто скрыты и могут оказать большой эффект в будущем. И когда закончится война в Украине, необходимо будет проанализировать местность на наличие химикатов, а также засеивать землю растениями. Например, тополя, по словам специалиста, растут очень быстро, высасывая из почвы различные вещества, в том числе соли металлов.

"Для природы мы — постороннее отравляющее существо. Тут очень важно понять: вся наша жизнь, которую мы считаем нормальной, для природы — это яд, по большому счету. Мы — зараза", — считает геолог.