Геолокация жителей Латвии: автомобильный трафик упал на 45%, народ перебрался на природу

Начиная с 13 марта, когда в Латвии были введены ограничения из-за распространения Covid-19, автомобильный трафик упал на 45%, передвижение пешим ходом — на 66%, но существенно выросла посещаемость парков, свидетельствуют данные Google и Apple.

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По информации Apple, после объявления режима чрезвычайной ситуации только в выходные дни наблюдается активность, да и та ниже, чем до 13 марта, пишет агентство LETA.

Вместе с тем, по данным Google, на 71% выросла посещаемость парков и других мест отдыха на природе, а на 4% — активность в районе местожительства. Движение по месту работы упало на 24%, передвижение на общественном транспорте — на 26%, посещение ресторанов — на 36%, а продуктовых магазинов и аптек — только на 6%.