Германия: латвийскому студенту с симптомами Covid-19 отказали в помощи все медицинские учреждения

20-летний студент из Латвии Клавс Биезайс, у которого появились симптомы Сovid-19, в Германии фактически остался без медицинской помощи: его не принял ни семейный врач, ни больница. Тест на коронавирус сдать невозможно, поскольку проверки делают только тем, кто недавно вернулся из-за границы, а также людям, которым уже нужна неотложная помощь.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

"Латвийские СМИ часто необоснованно идеализируют немецкую медицину, говорят о ней как о чем-то намного лучшем, чем работа латвийских врачей. Мой опыт рисует совершенно другую картину. Мы должны благодарить латвийских медиков и латвийскую систему, потому что нигде в Латвии вы не встретите такого безразличия к человеку, как в Германии. За исключением, конечно, платежеспособных пациентов со страховкой", — сообщил Delfi Биезайс.

"Сначала я не отнесся к этой болезни всерьез и не поверил, что в современном мире она будет играть такую громадную роль. Немного удивился, когда в Нижней Саксонии отменили учебу. Конечно, сначала я как школьник обрадовался внезапным каникулам. (..) К сожалению, радость прошла пару дней спустя, когда я сам заразился до сих пор неизвестной болезнью, скорее всего — вирусом", — рассказывает Биезайс.

"Все началось с насморка, легкого кашля и повышенной температуры. Я сразу самоизолировался, остался дома, чтобы не заразить окружающих. У меня нет оснований думать, что это что-то большее, чем сезонный грипп, но, конечно, не исключаю и Covid-19. На тот момент в моем городке Целле было пять официально зарегистрированных случаев Covid-19, — говорит студент. — Сначала болезнь мне не мешала: пил много чая, отдыхал, дышал свежим воздухом в саду и надеялся, что все быстро пройдет. Но мое состояние ухудшилось, кашель усилился и стал неприятным. Ночью я уже не мог спать"

На четвертый день Биезайс решил позвонить на специальный номер для людей с симптомами Covid-19, чтобы подать заявку на тест. Дозвониться оказалось невозможно, поэтому после пяти попыток студент махнул на это рукой. На следущий день состояние не улучшилось, и Биезайс снова стал звонить по специальному номеру: "К счастью, наконец дозвонился. Рассказал о симптомах и о том, что хочу сделать тест на Covid-19, чтобы в случае отрицательного ответа пойти к семейному врачу и пройти обследования по подозрению на воспаление легких. Сказал, что у меня врожденные проблемы с бронхами, из-за которых каждый второй бронхит заканчивается воспалением легких. Поэтому я по самочувствию хорошо чувствую развитие болезни".

Диспетчер уточнил, был ли Биезайс в последнее время за границей и был ли у него контакт с лицами, заразившимися Covid-19. "На эти вопросы я честно ответил — "нет". Услышав ответ, мне тут же сказали, что никакого теста мне не положено, и я зря звоню, и мне вообще нужно связаться семейным врачом. Потом меня соединили с мобильным центром немецких врачей, и визит был назначен на 26 марта. Никому не показалось странным, что человек со всеми возможными симптомами вируса теперь свободно отправится в приемную к обычному семейному врачу", — говорит Биезайс.

Биезайс решил, что ситуация выглядит странно, и на следующий день самостоятельно отправился в больницу попросить, чтобы какой-нибудь из врачей с соблюдением всех мер предосторожности проверил легкие. "Как и ожидалось, никто со мной даже разговаривать не стал. Мне приказали не приближаться к зданию и идти к семейному врачу. Никаких указаний, чтобы я сидел дома, или информации, где можно провериться. Просто — идите к семейному врачу", — говорит Биезайс.

Однако к семейному врачу ему попасть тоже не удалось, поскольку в телефонном разговоре ему строго запретили приходить на прием с такими симптомами. "Тест мне делать не будут, поскольку желающих много, а я не вхожу в зону риска. На вопрос, что мне делать, получил ответ: сидите дома, и все. В конце концов, если уж вы смогли позвонить, значит не все так плохо. Как бы странно это не звучало, именно так мне и сказали", — рассказывает студент. После этого он еще раз дозвонился по специальному номеру, и получил ответ от диспетчера: ситуацию он понимает, но возможности бороться с немецкой бюрократией у него нет. Единственный совет: если станет совсем плохо, вызывайте скорую помощь.

"Вот так выглядит борьба с Covid-19 в Германии. Пресса считает заболевших и умерших, правители соревнуются, кто щедрее поддержит экономику. А простой человек кашляет и ждет, какую часть статистики он пополнит. Хочу передать месседж людям в Латвии: радуйтесь и будьте благодарны латвийским врачам за их работу. В Латвии тоже есть много хорошего", — делает вывод Биезайс.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по ситуации на 27 марта в Германии зафиксировано около 43000 случаев заболевания Covid-19. 253 человека скончались.