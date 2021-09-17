Getliņi eko планирует повысить тариф на захоронение бытовых отходов на 90%

Со следующего года SIA Getliņi EKO, обеспечивающее услугу захоронения бытовых отходов на Гетлиньском полигоне, планирует повысить тариф на 90%, гласит опубликованная предприятием информация.
Новые тарифы будут распространяться на несортированные отходы, которые доставляются на полигон Getliņi из Риги, Адажского, Марупского, Кекавского, Ропажского, Огрского, Сигулдского (кроме Кримулдской и Ледургской волостей), Олайнского, Саласпилсского, Саулкрастского краев а также с части территорий Баусского края (город Бауска, волости Брунавас, Цараукстес, Цодес, Давиню, Гайлишу, Ислицес, Межотнес, Вецсаулес).
В начале сентября Getliņi eko подало в Комиссию по регулированию общественных услуг проект по повышению тарифов. Тариф на захоронение отходов рассчитывается по разным ставкам налога на природные ресурсы. Согласно действующему регулированию, ставка налога на природные ресурсы применяется к количеству хранящихся на полигоне отходов таким образом: в этом году — 65 евро за тонну (при такой ставке тариф — 66,5 евро за тонну, а поданный — 126,83 евро за тонну, что на 90,6% больше), в 2022 году — 80 евро за тонну (72,29 евро, поданный тариф — 137,46 евро за тонну, что на 90,2% больше), в 2023 году — 95 евро за тонну (78,04 евро, поданный тариф — 148,1 евро за тонну, больше на 89,8%).
Предусматривается, что тарифы могут быть повышены с 1 января 2022 года. Предприятие аргументирует повышение тарифов тем, что необходимо вкладывать средства в строительство и эксплуатацию нового полигона. Увеличиваются затраты на амортизацию основных средств, связанных с инвестициями в инфраструктуру полигонов, затраты на снижение воздействия на окружающую среду, затраты на персонал, расходы на просвещение общества. Требует средств введение в экплуатацию нового завода биоразлагаемых отходов. SIA Getliņi EKO указывает и на то, что ожидаются изменения правил захоронения отходов. Таким образом, Getliņi eko планирует повысить взимаемую с жителей плату с 66,55 за тонну до 126,83 евро за тонну.
Getliņi eko было зарегистрировано в ноябре 1997 года, его уставный капитал составляет 6,009 миллионов евро. 97,7% долей капитала принадлежит Рижской думе, а 2,3% — Стопиньской краевой думе. В 2020 году Getliņi eko работало с оборотом в 27,48 млн евро, что на 9,3% больше, чем годом ранее, однако прибыль сократилась на 21,7% и составила 592 781 евро.