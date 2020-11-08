Гибель мальчика в бассейне Вентспилса: спустя три года дело все еще не дошло до суда

Спустя три года после трагедии уголовное дело, в рамках которого следовало выяснить, почему в сентябре 2017 года в вентспилсском Парке водных развлечений во время обучения плаванию утонул четырехлетний мальчик, так и не передано в суд, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

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Авторы сюжета обращают также внимание на то, что 29 октября этого года они обратились в Генеральную прокуратуру и Госполицию с целью выяснить, как продвигается расследование, и почему данное дело все еще находится на руках у полиции. Несколько дней оба ведомства не давали ответа, и наконец на этой неделе Госполиция дала ответ.

В ответе было сказано, что "на прошлой неделе должностные лица Бюро уголовной полиции Управления Курземского региона Госполиции, получив достаточные доказательства, закончили досудебное расследование в сложном уголовном процессе и было принято решение о передаче материалов в прокуратуру Вентспилсского района для начала уголовного преследования". Так как у полиции материалов дела на руках уже не было, та отказалась комментировать какие-либо вещи, связанные с проводившимся расследованием.

При этом, когда Nekā personīga направила запрос с просьбой уточнить, когда именно дело было передано в прокуратуру, выяснилось, что это произошло как раз в тот день, в который передача начала интересоваться у полиции о ходе расследования данного случая.

Ответственный за ход дела в прокуратуре прокурор Наурис Пинковскис сообщил лишь, что в деле имеется один возможный подозреваемый, но детали не раскрыл.

При этом следует отметить, что в марте этого года Бюро криминальной полиции Курземского региона извещало общественность, что продолжает досудебное расследование трагедии и просила отозваться посетителей, которые были в малом бассейне в день трагедии в период с 16.00 до 18.00.

"Информация, предоставленная свидетелями, нужна, чтобы подтвердить показания и уточнить информацию до того, как принять решение о дальнейших действиях с уголовным делом", — отмечали в Госполиции.

4 октября 2017 года в Вентспилсе в Парке водных развлечений в малом бассейне во время занятия по обучению плаванию утонул четырехлетний мальчик. По неофициальной информации, подтвержденной несколькими источниками, мальчик во время урока попросился в туалет, и тренер разрешил ему выйти. Вернувшись, мальчик прыгнул в бассейн, но тренер этого не видел. О том, что в бассейне под водой кто-то находится, тренеру позже сказала четырехлетняя девочка, которая тоже присутствовала на занятиях.

Несчастный случай произошел в малом плавательном бассейне. На самом глубоком месте его глубина составляет 1,22 метра, а на самом мелком — 75 сантиметров. Несчастный случай произошел на мелководье, где проходят занятия для четырехлетних и пятилетних детей. Тренер ведет занятия, стоя спиной к самой глубокой части бассейна и раздавая инструкции тем ученикам, которые находятся на мелководье.