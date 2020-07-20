ГИД: анкетирование въезжающих в Латвию сначала может и не принести пользу

Государственная инспекция данных (ГИД) обеспокоена тем, что сбор информации, полученной во время анкетирования въезжающих в Латвию, изначально может не принести реальную пользу. Речь идет об анкетах, которые было решено ввести в рамках борьбы с распространением Covid-19.

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Директор ГИД Екатерина Мацук в интервью Латвийскому Радио пояснила, что Госинспекция выразила обеспокоенность в правительстве тем, что анкетирование достигнет своей цели: дойдут ли анкеты, которые на первых этапах будут существовать в бумажном виде, до ответственных инстанций и будут ли они там использовать эти данные.

Как отметила Екатерина Мацук, если государственные органы не смогут обработать всю информацию, полученную в бумажном варианте, то возникает вопрос: должны ли подобные данные собираться, если государство не использует их в интересах человека.

Глава ГИД полагает, что с введением электронного анкетирования, которое планируется ввести через месяц, такие данные будет легче обрабатывать и фактически использовать.

В свою очередь, против приложения "Останови Covid-19" у Мацук возражений нет. В целом глава ГИД признала желание государства собирать различные данные в контексте распространения Covid-19 является "лоличными и разумными".