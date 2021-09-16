Гинеколог: исследования показывают, что вакцины Pfizer и Moderna для беременных безопасны

Новейшие исследования показывают, что вакцины Pfizer и Moderna от Covid-19 для беременных безопасны, заявила гинеколог Майра Янсоне, возглавляющая клинику женского и детского здоровья Университетской клинической больницы имени Паула Страдиня.

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Она считает, что вскоре и другие вакцины от Covid-19 будут признаны безопасными. Что касается вакцин Pfizer и Moderna, Янсоне подчеркнула, что они не содержат вируса, способного размножаться, поэтому нет причин опасаться, что вместе с вакциной будет введена доза вируса.

Заведующая родильным отделением Рижского роддома Анна Мискова отметила, что сейчас актуален вопрос о том, может ли вакцина повлиять на фертильность. Она отметила, что неясно, откуда взялась идея о том, что вакцины влияют на фертильность, поскольку ни одна вакцина на нее не влияет, в отличие от инфекционных заболеваний.

"Вопрос бесплодия слишком сложный. Если беременность откладывать на более поздний возраст — после 30 лет, то вакцины не виноваты. Известно, что вирус Covid-19 может жить в половых органах мужчины и вызывать проблемы при оплодотворении", — рассказала Мискова.

Что касается вакцинации от Covid-19 во время беременности или до ее начала, главный неонатолог Рижского роддома Инесе Бледниеце подчеркнула, что вакцинация защищает женщин от серьезных заболеваний. Кроме того, следует отметить, что вакцинированная мать может передавать своему ребенку антитела.

"Если мать вакцинирована до или во время беременности, у новорожденного будут антитела. Второй способ, которым мать может передать антитела грудному ребенку — через молоко. Доказано, что материнское молоко содержит антитела, и вакцинированная мать защищает своего ребенка", — сказал Бледниеце.

На вопрос, следует ли беременным женщинам делать третью бустерную вакцину от Covid-19, Бледниеце подчеркнула, что вопрос о третьей вакцине исследуется во всем мире. Согласно недавним результатам исследований, третья вакцина от Covid-19 рекомендуется не для всего населения. Это может относиться только к определенным группам и людям со слабым иммунитетом, но беременные женщины, если они здоровы, в эту группу не входят.