Гиргенс: если позволить людям работать, они будут читать меньше фейковых новостей
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Если люди в условиях пандемии смогут продолжать работать, у них будет меньше времени на чтение фейковых новостей, и у полиции тоже будет меньше работы, заявил в передаче TV3 "900 секунд" министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

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Он подтвердил, что Госполиция реагирует на все фейковые новости, вызывающие общественный резонанс, и ведет активную работу по привлечению к ответственности умышленных распространителей дезинформации. "Но моя позиция довольно проста: я бы все же призвал к определенному балансу между ковид-скептиками и ковид-фанатиками, потому что в первую очередь в стране должны быть обеспечены работа и средства к существованию", — сказал министр.

По его мнению, если люди будут обеспечены работой и средствами к существованию, уровень благосостояния повысится, а риски безопасности уменьшатся. "Если люди смогут выполнять свою повседневную работу, то и у полиции будет меньше работы, и люди будут меньше читать различные новости, распространяемые дезинформаторами", — сказал министр.

Он повторил свое прежнее мнение о том, что государство должно позволить работать с ограничениями большему количеству отраслей. Это фактически уменьшит заболеваемость, поскольку соблюдение ограничений будет намного легче контролировать в условиях, когда все точки торговли и услуг будут открытыми и общедоступными, а концентрация людей будет меньше, считает Гиргенс.

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