Гиргенс: государство не помогает наводить порядок в МВД, премьер не хочет меня видеть

Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс (KPV LV) пожаловался Latvijas Radio, что не чувствует поддержки государства в наведении порядка в отрасли.

Он также пожаловался, что премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") не хочет с ним встретиться и поговорить о проблемах в отрасли. После этого руководитель бюро премьера Янис Патмалниекс написал у себя в Twitter, что Кариньш всегда отзывается на просьбы министров о встрече, а просьба Гиргенса была получена только вчера, так что встреча произойдет в ближайшее время.

Комментируя сообщение Бюро внутренней безопасности о том, что инспекторы на дорогах все еще берут взятки и система контроля работает недостаточно, Гиргенс сказал, что за один день все сделать нельзя, но дисциплина постепенно улучшается.

"Если кто-то думает, что я за месяц приведу в порядок систему, которая разрушалась 20 лет, то это не так. Мне будет сложно, хотя за год я сделал очень много", — прокомментировал Гиргенс.

Министра удручает, что он не видит поддержки со стороны правительства. "Государство вообще считает, что в полиции и других службах нужны перемены? Никто ко мне не пришел и не сказал, что поддерживает меня, что есть план, как пересмотреть зарплаты, как привлечь сотрудников. Все это требует ресурсов. Я не чувствую поддержки со стороны государства. Она очень маленькая", — посетовал министр.

Он пояснил, что коалиция не поддержала ряд инициатив МВД по улучшению инфраструктуры и увеличению зарплат. Исключением было только выделение нескольких миллионов на увеличение зарплат тем сотрудникам отрасли, у кого они были самыми маленькими.

Министр подчеркнул, что вопросы внутренней безопасности в действительности гораздо шире, чем принято думать, потому что они пересекаются и с другими областями — например, с образованием и здоровьем.