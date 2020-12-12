Гиргенс накануне акций протеста в Риге призвал людей не поддаваться эмоциям

В преддверии акций протеста против ограничений, связанных с Covid-19, министр внутренних дел Сандис Гиргенс призвал общество не поддаваться эмоциям, а вместо этого выдвигать рациональные предложения по выходу из кризиса.

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В социальной сети Facebook Гиргенс оставил сообщение, в котором указал, что по-человечески понимает людей, которые собираются протестовать, потому что общество устало от ограничений, неопределенности и вызванных кризисом проблем, включая безработицу и дистанционное обучение.

Как отметил глава МВД, люди выйдут на улицу, а это значит, что во время акций будет невозможно соблюдать необходимые для безопасности 2 метра, что очень важно в то время, когда показатели заболеваемости Covid-19 продолжают расти.

Однако, по мнению Гиргенса, с другой стороны можно найти разумный способ снизить уровень заражения и быстрее избавиться от чрезвычайной ситуации.

"Если мы поддадимся быстрому искушению, проигнорируем элементарные меры предосторожности и, не дай Бог, увеличим уровень заболеваемости, то эти показатели будут использованы против всех нас. Это означает, что чрезвычайная ситуация будет продлена, и никто не узнает, когда закончится весь этот кошмар", — объяснил Гиргенс .

Министр также призывал общественность не поддаваться гневу и эмоциям, а попытаться объединить усилия и не давать поводов для продления чрезвычайной ситуации.

Глава МВД также подчеркнул, что о мерах безопасности во время акций протеста позаботиться полиция, поэтому важно относиться друг к другу с уважением, поскольку сотрудники правоохранительных органов — такие же люди, как и другие члены общества.

"Задача полиции — защищать общество. Полицейские также находится на грани выгорания и им нелегко выслушивать эмоции людей", — сказал Гиргенс.

Напомним, 12 декабря в Риге пройдут две акции протеста против ограничений, связанных с Covid-19. На Набережной 11 Ноября в 12.00 первую акцию проведет президент Клуба охраны среды Арвидс Улме. Второе мероприятие в 15.00 заявило общество "Стабильности — Да!". По словам организаторов, оно пройдет у Памятника Свободы.