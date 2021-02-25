Гиргенс: не разрешать въезжать в Латвию с временным видом на жительство — это дискриминация

Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс раскритиковал решение правительства ограничить въезд в Латвию без уважительной причины, не сделав исключение для обладателей временного вида на жительство.

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До конца ЧС без ограничений въехать в Латвию могут только ее граждане и обладатели постоянного вида на жительства. Обладателям временного вида на жительства, если они по каким-то причинам выехали из Латвии, попасть в Латвию можно только по уважительной причине — работа, учеба, воссоединение семьи, похороны, необходимое лечение, транзит, сопровождение несовершеннолетнего.

Гиргенс рассказал, что те, кто получил временный вид на жительство в обмен на инвестиции, уже жаловались в МВД. По мнению министра, запрещать им въезжать в Латвию, где они фактически живут — это дискриминация. Он напомнил, что эти люди внесли вклад в экономику Латвии, и сказал, что хочет слышать аргументированное мнение Госканцелярии о том, не проиграет ли Латвия суд, если обладатели временных видов на жительство будут судиться.

Как сообщалось, до конца ЧС въезд в Латвию из других стран ЕС и Европейской экономической зоны, а также Швейцарии и Великобритании разрешен только по уважительной причине. Ею считается работа, учеба, воссоединение семьи, похороны, необходимое лечение, транзит, сопровождение несовершеннолетнего или возвращение на постоянное место жительство. Въехать по этим причинам можно на транспорте, который не совершает коммерческую перевозку, а перед въездом нужно заполнить анкету на сайте covidpass.lv.

Граждане Латвии, а также граждане ЕС, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании, у которых есть постоянный вид на жительство в Латвии, могут въезжать в Латвию без ограничений, если транспорт, на котором они едут, не совершает коммерческую перевозку.

Министр сообщения Талис Линкайтс на заседании правительства подчеркнул, что эти поправки Минздрава не были согласованы с его министерством, и добавил, что гражданам Латвии хоть и не рекомендовано, но и не запрещено выезжать за границу в туристических целях и возвращаться обратно. Запрет касается только иностранных туристов.