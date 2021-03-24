Гиргенс: полиции трудно контролировать ограничения в закрытых помещениях
Foto: LETA

Полиции сложно контролировать связанные с Covid-19 ограничения в помещениях, поэтому Латвия должна добиться доверия общества к мерам эпидемиологической безопасности, заявил сегодня на заседании правительства министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

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По его словам, с момента объявления чрезвычайного положения в ноябре прошлого года полиция провела большое количество проверок - с ноября по сегодняшний день в Латвии заведено 25 924 дела об административных нарушениях.

В настоящее время контролирующие органы - Государственная полиция и Государственная пограничная служба - начали получать сигналы из Бюро уполномоченного по правам человека об административных штрафах и способности людей их оплачивать.

Гиргенс считает, что не наказание, не размер штрафа и не количество административных дел уменьшат распространение вируса. Он сослался на опыт США по завоеванию общественного доверия к мерам эпидемиологической безопасности. Это признали и латвийские эксперты.

Примеры со всего мира показывают, что страны, переживающие пандемию, начинают переходить к региональному принципу, который дает местным органам власти большую автономию в борьбе с пандемией, сказал министр.

По его словам, у пограничников и полиции будет больше возможностей для контрольных мер, если будет разрешена работа отраслей с соответствующими ограничениями.

"Полиция не может подойти к каждым дверям, стучать, рисовать крестики и чисто физически контролировать то, что происходит в закрытом помещении. Не секрет, что люди ищут различные товары и услуги и получают их незаконно", - подчеркнул министр.

Он призвал правительство сделать смелый шаг и предоставить местным органам власти больше автономии.

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LETA

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LETA

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