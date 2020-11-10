Гиргенс предлагает открыть кафе, но штрафовать за обслуживание клиентов без масок на 5000 евро

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) предложил Госканцелярии альтернативные способы сохранить работу отдельных обслуживающих клиентов компаний во время ЧС. В частности, он предлагает штрафовать кафе за обслуживание клиентов без масок. Штраф может составлять до 5 000 евро, сообщает LETA.

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По мнению Гиргенса, нет основания ограничивать работу салонов красоты, где действует предварительная запись, вместо этого можно обязать их строже соблюдать требования эпидемиологической безопасности. Иначе, уверен Гиргенс, отрасль все равно продолжит работу — только нелегально.

Что касается кафе и ресторанов, то, по мнению министров, их закрытие должно быть последним шагом, потому что нагрузка на экономику получится несоразмерной. На пособия и субсидии планируется потратить 85,8 миллионов евро, а эти деньги можно вложить во что-нибудь более важное, считает министр.

Гиргенс предлагает штрафовать работников за оказание услуг клиентам без масок на 10-2000 евро, а юридических лиц — на 140-5000 евро. За то, что этих клиентов запустили в помещение, полагаются такие же штрафы.