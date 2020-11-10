Гиргенс предлагает открыть кафе, но штрафовать за обслуживание клиентов без масок на 5000 евро
Foto: LETA

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) предложил Госканцелярии альтернативные способы сохранить работу отдельных обслуживающих клиентов компаний во время ЧС. В частности, он предлагает штрафовать кафе за обслуживание клиентов без масок. Штраф может составлять до 5 000 евро, сообщает LETA.

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По мнению Гиргенса, нет основания ограничивать работу салонов красоты, где действует предварительная запись, вместо этого можно обязать их строже соблюдать требования эпидемиологической безопасности. Иначе, уверен Гиргенс, отрасль все равно продолжит работу — только нелегально.

Что касается кафе и ресторанов, то, по мнению министров, их закрытие должно быть последним шагом, потому что нагрузка на экономику получится несоразмерной. На пособия и субсидии планируется потратить 85,8 миллионов евро, а эти деньги можно вложить во что-нибудь более важное, считает министр.

Гиргенс предлагает штрафовать работников за оказание услуг клиентам без масок на 10-2000 евро, а юридических лиц — на 140-5000 евро. За то, что этих клиентов запустили в помещение, полагаются такие же штрафы.

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