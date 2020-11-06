Гиргенс: сейчас акцент надо ставить на стратегическую коммуникацию с обществом

Сейчас основной акцент для улучшения эпидемиологической ситуации нужно ставить на стратегическую коммуникацию с обществом, повысив тем самым коллективную и индивидуальную ответственность на работе и дома, считает министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV).

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Именно дом и работа являются основными местами заражения, поэтому неправильно вводить дополнительные ограничения в общественном питании, где они и так уже действуют.

"Мы все вместе должны уменьшить заражение, и желательно без чрезвычайной ситуации. Нам нужно научиться со своей личной ответственностью жить с этим вирусом, максимально оберегая свое здоровье, здоровье близких и экономическую активность", - сказал министр.

С точки зрения Гиргенса, одним из направлений могло бы быть более быстрое получение результатов тестирования, чтобы люди с первыми симптомами болезни не заражали других.