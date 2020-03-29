Гиргенс требует всеобщего карантина на месяц, правительство пока против

Кабинет министров не поддержал идею министра внутренних дел Сандиса Гиргенса ввести в Латвии полный карантин на месяц, сообщает LETA.

Гиргенс предлагал закрыть границы с Литвой и Эстонией и ввести на месяц полный карантин с ограничением передвижения, оставив исключения в сфере продовольствия, медицины и безопасности.

"Центр контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) больше не может отследить большую часть эпидемиологических цепочек и источник инфекций. К сожалению, люди не соблюдают самодисциплину, нагло врут и вводят в заблуждение медиков и другие службы. Выходные ясно показали нигилистическое отношение людей к социальному дистанцированию. Как мы видим, уже начинают заболевать медики и работники других служб. Это не игра", — подчеркнул Гиргенс.

По его мнению, месяц полного карантина позволит "перегруппироваться" — собрать и обобщить данные обо всех заболевших и остановить дальнейшее неконтролируемое распространение вируса.

Принятое Кабмином в воскресенье ограничение "2+2", по его мнению, оставляет лазейки — полиция не может запретить по два человека собираться на чьей-то частной территории для пикника.

По меньшей мере треть из подтвержденных за минувшие сутки заболеваний Covid-19 связана с путешествиями за границу, сообщал ранее ЦКПЗ. В среду впервые стало известно о локальной трансмиссии вируса — эпидемиологам впервые не удалось определить эпидемиологическую связь некоторых новых случаев с каким-то конкретным случаем заболевания или путешествием за границу.