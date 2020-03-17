Гиргенс: уволенных работников airBaltic и Latvijas dzelzceļš нужно приглашать на работу структуры МВД

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс хочет достичь договоренности с национальным авиаперевозчиком airBaltic и ГАО Latvijas dzelzceļš, чтобы их уволенные работники переходили на службу в структуры МВД: Госполицию, Пограничную службу или Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС).

Глава МВД считает, что учитывая высокую долю вакантных должностей в учреждениях, подведомственных Министерству внутренних дел, было бы разумно, если уволенных работников airBaltic и Latvijas dzelzceļš уговорили бы перейти работать на государственную службу.

Гиргенс уже направил просьбу Госполиции, Госпогранохране и ГПСС рассмотреть возможность привлечения в свои ряды уволенных сотрудников Air Baltic Corporation и Latvijas dzelzceļš, предоставить им необходимую информацию о возможности переквалификации и дальнейших перспективах службы в системе внутренних дел.

"Подобные кризисные ситуации, в которых мы сейчас находимся, предоставляют государству возможность проверить свои слабые места. Критически важно укреплять систему внутренних дел, потому что мы видим, что во всех службах ощущается острая нехватка людей",- заявил Сандис Гиргенс.

Он также отметил, что в этом году большое количество людей останется без работы. Однако у государства есть шанс предложить им соответствующее образование для роста и развития в рамках Министерства внутренних дел. Всех заинтересованных лиу он призвал активно следить за информацией на домашних страницах служб.

Согласно последним данным, до конца 2020 года Latvijas dzelzceļš уволит около 1500 сотрудников. Кроме того, еще 260 сотрудников планирует уволить airBaltic и 140 Aviation crew resources.