Гиргенс выступает за систематический пересмотр коронавирусных ограничений вместо введения новых

Существующие ограничения по Covid-19 нуждаются в систематическом пересмотре, а не во введении новых, считает министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он сказал агентству LETA, что нужно продолжать ускорять темпы вакцинации, и ему хотелось бы слышать аргументы, зачем нужны новые ограничения.

Министр подчеркнул, что службы внутренних дел с начала пандемии занимаются контролем ограничений и проводят проверки — сейчас это проверки соблюдения ограничений на террасах кафе и проверка людей на самоизоляции.

Правительства рассмотрит связанные с Covid-19 вопросы в четверг, 13 мая. Премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее сообщал, что не ждет предложений о новых ограничениях.