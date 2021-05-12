Гиргенс выступает за систематический пересмотр коронавирусных ограничений вместо введения новых
Foto: Sintija Zandersone/LETA

Существующие ограничения по Covid-19 нуждаются в систематическом пересмотре, а не во введении новых, считает министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он сказал агентству LETA, что нужно продолжать ускорять темпы вакцинации, и ему хотелось бы слышать аргументы, зачем нужны новые ограничения.

Министр подчеркнул, что службы внутренних дел с начала пандемии занимаются контролем ограничений и проводят проверки — сейчас это проверки соблюдения ограничений на террасах кафе и проверка людей на самоизоляции.

Правительства рассмотрит связанные с Covid-19 вопросы в четверг, 13 мая. Премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее сообщал, что не ждет предложений о новых ограничениях.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

3

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Сандис Гиргенс Коронавирус Кришьянис Кариньш
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Латышам нравится посмеяться над собой. Ключ к успеху сериала "Lielie Muļķi"
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
Воплощение совершенства: Villa Milia, вдохновленная королевой прессы Эмилией Беньямин
10 фильмов и сериалов, которые сделают весну более увлекательной