ГК: 1 млрд евро и потерянные 74% сточных вод из децентрализованных систем

Несмотря на то, что проблемы в области управления удалением и очисткой сточных вод были известны в течение многих лет, и за эти годы в упорядочение проблем был инвестирован 1 млрд евро, в рамках проведенной Государственным контролем ревизии был сделан вывод, что в области сбора, удаления и очистки сточных вод все еще остаются нерешенными вопросы и многое еще предстоит сделать.

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Кажется, что почти как гром среди ясного неба, как бы неожиданно, повсеместно актуальным стал вопрос о децентрализованных системах канализации, или о той части бытовых сточных вод из домохозяйств, которая не попадает в централизованные канализационные сети, а хранится в резервуарах-накопителях и отстойниках частных домов. Эти сточные воды также необходимо регулярно собирать и сбрасывать в системы очистки, но выявленные ревизией факты указывают на то, что это не так и решение этой проблемы все еще не найдено в течении длительного времени.

Куда попадают до 74% сточных вод из децентрализованных систем

Несмотря на то, что самоуправления реализовали масштабные проекты по строительству централизованных систем сточных вод, домохозяйства не спешат подключаться к построенным централизованным сетям канализации и продолжают пользоваться своими децентрализованными системами канализации. В обследованных в ходе ревизии самоуправлениях при строительстве и расширении централизованных сетей канализации не удалось достичь даже половины запланированных подключений. В некоторых населенных пунктах к новым сетям канализации не подключено ни одно домохозяйство.

На сегодняшний день сточные воды, производимые этими домохозяйствами, редко достигают очистных сооружений, и ни самоуправления как организаторы управления удалением и очисткой сточных вод, ни Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (МООСРР) как исполнитель экологической политики не располагают информацией о том, где остается до 74% сточных вод децентрализованных системы канализации. В самоуправлениях, включенных в ревизию, две трети домохозяйств в настоящее время используют одну из децентрализованных систем канализации, и только 26% сточных вод этих домохозяйств поступает и обрабатывается на построенных самоуправлениями очистных сооружениях.

«Результаты этой ревизии свидетельствуют об еще одной до конца неисследованной области в стране, которая не только вызывает ряд вопросов у населения, но и выдвигает неприятные гипотезы о степени загрязнения окружающей среды, поскольку значительная часть сточных вод не собирается и не очищается должным образом. Я бы очень не хотела описать эту ситуацию перефразированным высказыванием «после нас хоть потоп сточных вод», но на данный момент кажется, что ни одна из ответственных сторон действительно не решает давно известные проблемы. Государственные учреждения, самоуправления и представители охраны природы должны активно участвовать в улучшении ситуации», - признает государственный контролер Элита Круминя.

Отремонтированные сооружения могут оказаться слабомощными

Хотя требование нормативных актов по сбору и очистке сточных вод из резервуаров-накопителей и отстойников частных домов существует давно, оказывается, что до 64% домохозяйств вывозят сточные воды на очистку реже одного раза в год или не вывозят вообще. Следовательно, эти сточные воды попадают в окружающую среду без очистки, создавая риск нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека. Если соблюдалось бы требование регулярного вывоза сточных вод из децентрализованных систем канализации, проблем со сбросом неочищенных сточных вод в окружающую среду не возникало бы. По мнению Государственного контроля, ни самоуправления, каждое из которых отвечает за сбор и очистку сточных вод на своей территории, ни МООСРР не сделали достаточно для того, чтобы принятые нормативы были не только благим намерением, но и выполнялись в жизни.

Во многих самоуправлениях были построены новые или модернизированные старые очистные сооружения, на которые были вложены значительные средства фондов ЕС и государственные и муниципальные средства. Однако это было сделано без учета объема сточных вод, которые не собираются из резервуаров-накопителей и отстойников частных домов, поэтому мощности многих водоочистных сооружений могут быть недостаточными для больших объемов сточных вод. Моделируя ситуацию, в которой все домохозяйства с децентрализованными системами канализации будут вывозить свои сточные воды на очистку, Государственный контроль пришел к выводу, что только в четырех из обследованных 10 самоуправлений имеются резервы мощности для очистки сточных вод.

Ливневая вода, осадки сточных вод и другие проблемы в ближайшем будущем

Системы канализации сильно повреждены советским наследием – системой сбора и отвода ливневой воды. Во многих населенных пунктах ливневая канализация вообще отсутствует или ливневая вода сбрасывается непосредственно в канализацию вместе с коммунальными сточными водами. Это приводит к перегрузке очистных сооружений и ослаблению функционирования необходимых для очистки осадков, в результате чего очистные сооружения переполняются, что со временем также вызывает технологический ущерб, а не до конца очищенные сточные воды попадают в окружающую среду. Хотя эта ситуация известна давно и для ее решения могут потребоваться крупные финансовые вложения, ни одно из включенных в ревизию самоуправлений не планировало улучшить ситуацию. По мнению Государственного контроля, нельзя дольше продолжать «страусиную политику» и не решать этот вопрос. Только путем определения масштаба проблемы и последовательных шагов для ее решения, а также совместного поиска возможностей со стороны государственных и муниципальных учреждений для привлечения финансирования, ситуация улучшится.

После очистки сточных вод из-за воздействия бактерий на неочищенные сточные воды образуются осадки. В настоящее время отстой сточных вод просто собирают и хранят, так как не найдено решения для его использования в будущем. Осадок сточных вод можно использовать в качестве удобрения в сельском или лесном хозяйстве путем соответствующего компостирования, но количество осадка, образующегося в каждом самоуправлении, слишком мало, чтобы его переработка была экономически целесообразной. Поэтому, по мнению Государственного контроля, решение этого вопроса необходимо искать на государственном уровне, поэтому Министерству охраны окружающей среды и регионального развития дана соответствующая рекомендация.

Как может помочь административно-территориальная реформа

Дополнительные проблемы для эффективного сбора и очистки сточных вод также создает разрозненная во многих местах структура поставщиков услуг по очистке сточных вод. В ситуации, когда эти услуги предоставляются девятью различными поставщиками услуг в одном самоуправлении –муниципальными предприятиями и волостными администрациями – существуют ограниченные возможности для повышения качества услуг, предоставляемых населению, и снижения их затрат. Более того, вполне объективно, в Латвии не так много профессионалов в области управления водным хозяйством, чтобы самоуправления могли позволить себе содержать многих поставщиков услуг. Если в городах, где услуги в основном предоставляет специализированное муниципальное предприятие, управление удалением и очисткой сточных вод организовано относительно качественно, то в сельской местности, где услуги предоставляются волостными администрациями, к сожалению, гораздо больше недостатков как с точки зрения качества услуг, так и с точки зрения платы за услуги, которая определена населению.

Единый подход к сбору, сбросу и очистке сточных вод на всей административной территории позволило бы улучшить качество услуг также в волостях и селах с небольшой численностью населения, где расходы для населения намного выше. Государственный контроль надеется, что административно-территориальная реформа также послужит хорошей отправной точкой для улучшения работы водного хозяйства в самоуправлениях, позволяя объединить компетенции и ресурсы и найти решения в области сбора, сброса и очистки сточных вод, которые снизят загрязнение окружающей среды не только от сточных вод централизованных, но и от децентрализованных систем канализации.