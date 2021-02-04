Глава Академии наук: предыдущая политика в области науки не принесла желаемых результатов

Предыдущая политика в области науки не принесла желаемых результатов, которые необходимо было достичь в соответствии с Национальным планом развития, заявил в интервью агентству LETA президент Латвийской академии наук (ЛАН) Ивар Калвиньш.

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В прошлом году в Риге состоялась организованная ЛАН встреча представителей академий наук стран Балтийского моря, на которой обсуждались перспективы науки и координация работы по преобразованию научных знаний в продукты. Говоря о том, чего не хватало Латвии, чтобы развивать науку, эксперты указали, что предыдущая политика не принесла желаемых результатов. Как сообщил Калвиньш, по показателям инноваций за 2018 год Латвия занимает лишь 23-е место в Европейском союзе.

В свою очередь результаты исследовательской работы, разработок, инноваций и образования показывают, что план инвестиций в эти сферы в процентах от валового внутреннего продукта выполнен всего на 40%.

Показатель численности научных работников в сфере исследований и развития выполнен на 83%, количества студентов, получивших степень или квалификацию — на 63%. Проблема сокращения численности ученых в Латвии серьезна, подчеркнул Калвиньш. Если в 2012/2013 учебном году в Латвии было более 26 000 студентов, то в 2018/2019 учебном году — уже 20 000. Сократилось также количество получивших степень доктора — в 2013 году ее получили 315 человек, в 2017 году — всего 150.

Калвиньш отметил, что на протяжении многих лет ЛАН постепенно лишалась разных функций, которые передавались чиновникам. Во всем мире академии наук занимаются координацией международного сотрудничества ученых. "В нашей стране эта функция все больше передается чиновникам, которые не являются учеными и не имеют никакого престижа в глазах зарубежных научных учреждений", — сказал президент ЛАН, подчеркнув, что в академиях наук в каждой стране сконцентрирована научная элита.