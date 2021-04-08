Глава Ассоциации гематологов: мы знаем, что делать в случае редких тромбов, связанных с AstraZeneca

Сейчас врачи-гематологи знают, что нельзя делать в случае, если у человека после прививки вакциной производства AstraZeneca возникнут очень редкие синдромы нарушения свертываемости крови, сообщила Delfi глава Латвийской ассоциации гематологов Сандра Лейнице.

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После расследования Европейского агентства лекарств (ЕАЛ) врачам стало понятно, почему возникают редкие нарушения свертываемости крови у людей, которые привились вакциной Vaxzevria, сказала Лейниеце.

“Это крайне редкие заболевания”, - подчеркнула врач. По её словам, пока непонятно, какие именно факторы увеличивают риск нарушений свертываемости крови, но врачи теперь знают, как правильно диагностировать и лечить эти редкие синдромы.

“Нельзя давать гепарин и переливать массы тромбоцитов”, - рассказала Лейниеце. Сегодня эти рекомендации и общая ситуация с вакциной будет обсуждаться на собрании республиканских больниц. Информация о действиях в случае редких нарушений свертываемости крови отправлена профессиональным ассоциациям и больницам, указала врач, добавив, что риски, связанные с Covid-19 всё ещё во много раз превыют риски, связанные с вакциной.

Как уже сообщалось, ЕАЛ признало, что церебральный тромбоз венозного синуса и тромбоз брюшных вен являются очень редкими побочными эффектами вакцины Vaxzevria (AstraZeneca). Частота этих побочных эффектов составляет примерно 1 случай на 100 000. Наиболее вероятное объяснение возникновения этих синдромов заключается в иммунной реакции, ведущей к состоянию, похожему на гепарин-индуцированную тромбоцитопению.

Пациенты, получившие прививку вакциной AstraZeneca, должны незамедлительно обратиться к врачу, если в течение двух недель после вакцинации начнут испытывать следующие симптомы: