Глава Автотранспортной дирекции: в автобусах возникают конфликты из-за масок, приходится вызывать полицию

В региональном общественном транспорте в отдельных случаях приходится вызывать полицию, чтобы решить конфликты с пассажирами, не желающими надевать лицевую маску, рассказал руководитель правления Автотранспортной дирекции Кристианс Годиньш в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

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Он рассказал, что в связи с правилом обязательно носить маску в транспорте были случаи, когда приходилось привлекать полицию, потому что водитель автобуса не мог справиться с конфликтующим пассажиром.

По словам Годиньша, водителям приходится напоминать пассажирам, что маски необходимы не только при входе в автобус, но и во время поездки, поскольку пассажиры нередко после посадки в транспорт убирают маску на подбородок или вообще снимают ее. Бывали и такие ситуации, когда водители не пускали в автобус пассажиров без маски.