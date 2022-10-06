Глава Бюро по защите Сатверсме: российские спецслужбы проявляли интерес к прошедшим выборам

Бюро по защите Сатверсме (SAB) заметило интерес России и ее спецслужб к состоявшимся выборам в 14-й Сейм и их процессу. Об этом в передаче Латвийского радио "В точке пересечения" сообщил директор SAB Эгилс Звиедрис, пишет LSM.lv.

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Директор SAB рассказал, что выборы в Сейм попали в круг интересов российских служб безопасности. Отдельные российские спецслужбы собирали информацию о процессе выборов в Латвии, возможных результатах и о том, какой является прогнозируемая поддержка "пророссийских партий", отметил Звиедрис.

Также бюро наблюдало активность российских хакеров против сайтов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и некоторых политических партий, сообщил Звиедрис.

В свою очередь, Служба государственной безопасности (СГБ) обобщила информацию, связанную с проведением выборов в 14-й Сейм, и, по оценке службы, выборы прошли мирно. СГБ не выявила противоправных действий со стороны лиц, целью которых было бы влияние на свободный выбор избирателей и результаты выборов, сообщили в службе.

На сегодняшний день СГБ получила примерно 70 сигналов о возможных нарушениях. Между тем, ЦИК ранее отмечала, что не получала информации о таких нарушениях, которые могли бы повлиять на результаты выборов.