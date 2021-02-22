Глава Бюро вакцинации извинилась за беспорядок с очередями на вакцинацию

Глава Бюро вакцинации Эва Юхневича в эфире Латвийского радио извинилась за то, что вопреки обещанию бюро, на прошлой неделе первыми вакцину получили пожилые люди, подавшие заявку напрямую крупным больницам, а не через портал manavakcina.lv или по номеру 8989, передает LSM.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Юхневича извинилась за ситуацию и пообещала, что больше представители приоритетных групп не должны будут сами искать возможность получить вакцину.

Глава бюро указала, что некоторые сеньоры получили вакцину раньше, так как в кабинетах вакцинации больниц были лишние вакцины, предназначенные для медиков и их нельзя было долго хранить. По её словам, вакцины находились в холодильниках и, чтобы не было неизрасходованных вакцин, была открыта возможность привить следующую приоритетную группу.

Юхневича заявила, что сейчас система приведена в порядок. Она призвала не беспокоится, если кто-то из пожилых людей ещё не получил приглашение на вакцинацию, так как они постепенно дойдут до всех, кто зарегистрировался.

Глава бюро рассказала, что они зафиксировали несколько случаев того, что при подаче заявки на вакцинацию, люди подавали неверные данные о принадлежности одной из приоритетных групп. Эти данные отфильтровываются. Кроме того, Юхневича отметила, что процесс вакцинации мог быть “более координированным и организованным”, но многие вещи разрабатываются одновременно, поэтому надо действовать быстро и нет времени ждать продуманного и наилучшего решения.