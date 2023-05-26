Глава Бюро внутренней безопасности: решение об отставке не было моим

Нынешний глава Бюро внутренней безопасности Валтерс Мурниекс указал, что решение об уходе с поста принимал не он.

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25 мая Министерство внутренних дел сообщило, что с 26 июня Мурниекс прекратит выполнять свои должностные обязанности, и что на его место, возможно, будет назначен нынешний заместитель начальника Государственной полиции Андрей Гришин.

Как пишет LETA, Мурниекс отметил, что решение об уходе принимал не он. Более подробные комментарии он готов предоставить после того, как ознакомиться с приказом министра МВД Мариса Кучинскиса, в том числе с аргументами в пользу его отставки.

Кандидатуру Гришина продвигает министр МВД Марис Кучинскис. По его словам, это связано с имеющимся у Гришина опытом и знаниями о процессах в системе внутренних дел. "Важно, чтобы руководящие посты в учреждении занимали высококлассные профессионалы, под управлением которых бюро могло бы констатировать нарушения, находить правонарушителей и доводить дела до судопроизводства - это является важной составной частью внутренней безопасности государства", - отметил Кучинскис.

Решение об утверждении Гришина должен принять Кабинет министров.

Вопрос о том, кто заменит Гришина в Государственной полиции, находится в компетенции начальника Госполиции Арманда Рукса. По словам Рукса, этим вопросом он займется после того, как правительство примет окончательное решение.

Мурниекс возглавляет Бюро внутренней безопасности с момента его основания в 2015 году. В 2020 году правительство продлило срок его полномочий на посту главы бюро на пять лет - до 31 октября 2025 года.