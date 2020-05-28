Глава Центра кардиохирургии: помещения больницы им. Страдиньша совершенно не предусмотрены для пандемии

Здания и помещения Клинической университетской больницы им. Паула Страдиньша совершенно не предусмотрены для ситуации пандемии, они и в нормальных условиях не были предусмотрены для современной медицины, заявил руководитель Центра кардиохирургии больницы Петерис Страдиньш в интервью журналу Ir.

По словам Страдиньша, в Центре кардиохирургии есть палаты, где после операций на сердце находится по шесть пациентов, потому что разместить в палатах меньшее количество больных нет возможности. "Это не нормально — как с психологической, так и с медицинской, технической точки зрения. Нет дистанции, нет необходимой вентиляции. Нет элементарных, соответствующих современным требованиям условий", — выражает негодование медик.

Он подчеркивает, что трудно обеспечить условия, необходимые во время пандемии, особенно в корпусах, которые находятся "практически в состоянии развалин". "Мы переходим на меньшее число коек в палатах, пытаемся сделать все, что можем", — рассказывает врач.

Страдиньш подчеркивает, что у больницы есть новый, отвечающий требованиям современной медицины полукорпус, в котором находится амбулаторная часть больницы и отделения внутренних болезней. Однако отделения неотложной помощи, хирургии, кардиологии и многие другие, по словам Страдиньша, находятся в абсолютно неподходящих помещениях.

Он подчеркивает, что строительство в больнице им. Страдиньша непростительно затянулось, а кризис не ускорил процесс. Медик подчеркивает, что даже после окончания строительства корпуса "А" третья часть больницы все еще останется в старых зданиях. "Сразу нужно говорить о строительстве корпуса Б — нужно садиться за составление плана, потому что этот процесс занимает годы", — подчеркивает Страдиньш.

Медик напоминает, что Еврокомиссия рекомендовала Латвии больше средств вкладывать в медицину. "Это вообще парадоксально: Латвия взяла в долг деньги на уменьшение кризиса, а медицине досталась ничтожная часть этих средств. Не знаю, почему нет понимания того, что Латвия будет настолько сильна, насколько сильна наша медицинская система. Кто будет работать в бизнесе и науке, если не будет здоровых, вылеченных людей?" — заявляет хирург.