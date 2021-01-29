Глава центра социального ухода: "До эпидемиолога не могли дозвониться неделю"
Foto: LETA

В центре социального ухода "Межциемс" первые случаи заболевания были выявлены в ноябре прошлого года. И хотя учреждение получало рекомендации от Департамента благосостояния, по словам руководителя пансионата Солвиты Рудовичи, ситуация могла быть лучше, если бы пансионату не пришлось потратить неделю на попытки связи с эпидемиологом. Об этом со ссылкой на программу "Точки над i" Русского вещания LTV7 сообщает rus.lsm.lv.

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По словам Солвиты Рудовичи, весна для "Межциемса" прошла достаточно спокойно, были получены рекомендации и распоряжения, как действовать в случае выявления вируса, а летом правила были пересмотрены. "Но когда вирус дошел до нас, и мы должны были ввести рекомендации, оказалось так, что ответов на практические вопросы мы там не нашли. Было очень трудно. Вроде, постоянно получали нормативные акты, законы, правила Кабинета министров, но не хватало практической информации", — признала глава центра социального ухода "Межциемс".

К "Межциемсу" был прикреплен конкретный эпидемиолог — он, по словам Солвиты Рудовичи, приезжал в пансионат в начале года и оставил контакты. "Конечно, мы эти контакты сохранили. Но когда возникла необходимость, начали звонить, а оказалось, что связаться с конкретным специалистом невозможно. В один день нам говорили, что он не работает, то работает удаленно, то обещали, что он перезвонит. Звонка, впрочем, так и не дождались", — пояснила Солвита Рудовича. "Межциемс" неделю не мог связаться с эпидемиологом.

Кроме того, по словам Рудовичи, очень трудно бороться с инфекцией, когда здания для этого не приспособлены. "Межциемс" строился еще в советские годы — в зданиях мало санитарных узлов, сами комнаты — узкие, а если даже разместить в них две функциональные кровати, то в комнату нельзя будет въехать на инвалидном кресле или завезти оборудование для ухода. "Сперва мы подготовили блок для пациентов с Covid-19 на пять коек. Но случаев одновременно оказалось намного больше", — признала Солвита Рудовича.

Самый тяжелый период пришелся на рождественскую неделю. Но на помощь пришла армия.

За время пандемии Covid-19 заразился 101 постоялец центра социального ухода, 14 умерли. Заболели 38 работников, до сих пор болеют еще 13. Один сотрудник умер.

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