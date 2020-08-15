Глава ЦИК Белоруссии рассказала, где и как Тихановская записывала свое обращение
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встречалась с двумя высокопоставленными представителями правоохранительных органов у нее в кабинете, после чего выступила с призывом к белорусам.

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"Это мой диван. Она записывала это обращение без меня", — сказала Ермошина в интервью газете "КП Белоруссия".

Она добавила, что Тихановская принесла жалобу в ЦИК в присутствии журналистов.

"Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника правоохранительных органов. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла", — отметила глава ЦИК.

После своего обращения к белорусам Тихановская во вторник уехала из Белоруссии в Литву. Затем было обнародовано два ее видеообращения. В первом она сообщила, что покидает Белоруссию, во втором — призвала своих сторонников не противостоять милиции и не выходить на площади. На видео видно, что свое заявление Тихановская зачитывает с листка.

Эти два видеообращения были опубликованы и на сайте госагенства БелТА, которое до этого вообще не освещало деятельность Тихановской и ее заявления.

Вскоре после этого ряд наблюдателей предположил, что видеообращение было записано в ЦИК. На это указывал интерьер и мебель в опубликованном видео Тихановской. В похожем интерьере давала ранее интервью и записывала обращения глава ЦИК.

В частности, на кадрах видно, что Тихановская сидит на кожаном зеленом диване, на аналогичном диване давала ранее интервью одному из телеканалов Ермошина.

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