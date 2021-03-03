Глава ЦИК: идея о возведении палаток для проведения выборов будет зависеть от самоуправлений

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристина Берзиня отметила, что реализация идеи об организации выборов в самоуправления в палатках, куда могли бы заезжать машины, в условиях пандемии коронавируса будет зависеть от того, есть ли у самоуправлений деньги для организации выборов такого формата, сообщает LETA.

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Этот вопрос должен решаться на муниципальном уровне, заявила Берзиня.

Берзиня выразила надежду, что сотрудники избирательных комиссий успеют пройти вакцинацию против Covid-19, ведь в противном случае могут возникнуть проблемы с укомплектованием избирательных комиссий. Председатель ЦИК также сообщила, что из некоторых самоуправлений также были получены сообщения о том, что лишь половина из тех, кто ранее выполнял эти обязанности или хотел сделать это в прошлом, выразили готовность работать в избирательной комиссии на предстоящих выборах.

По словам Берзини, количество избирательных участков может быть уменьшено в том случае, если не удастся набрать достаточное число сотрудников, но это крайне нежелательно, потому что в условиях пандемии коронавируса важно следить за тем, чтобы на участках не было большого скопления людей. Сейм может внести поправки в закон, позволяющие членам комиссий работать сразу в двух избирательных комиссиях.

Вопрос нехватки людей могли бы решить палатки, куда участники выборов могли бы заезжать на машинах, чтобы отдать свой голос, но реализация этой идеи во многом зависит от того, есть ли у самоуправлений деньги для организации выборов такого формата, и сколько самоуправлений выразят готовность выделить средства для организации таких выборов, сообщила глава ЦИК. По ее сведениям, на данный момент такой информации нет.

Выборы в самоуправления намечены на 5 июня. Они пройдут в шести городах и 35 краях. Выборы в Рижскую думу в этом году не состоятся, потому что дума была избрана на внеочередных выборах в прошлом году и будет работать до выборов 2025 года.