Глава ЦИК: избирательная инфраструктура соответствующим образом защищена

Вся инфраструктура, используемая на выборах Сейма, в том числе онлайн-реестры, является так называемой критической инфраструктурой и защищается на соответствующем уровне, заявила сегодня утром председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Берзиня в интервью латвийскому телевидению.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Защиту инфраструктуры ЦИК помогают обеспечивать все ответственные государственные службы. Берзиня выразила уверенность, что даже в случае кибератаки службы смогут ее отразить и предотвратить.

Берзиня в очередной раз подчеркнула, что наблюдавшаяся в предыдущие дни повышенная явка избирателей на предварительное голосование не может служить показателем общей тенденции. Она напомнила, что даже на предыдущих муниципальных выборах предварительная явка была намного выше, чем обычно, но в целом на выборы пришло исторически наименьшее количество избирателей.

Берзиня отметила, что в предварительном голосовании принимают участие наиболее мотивированные избиратели, готовые даже стоять в очереди. При предварительном голосовании на избирательных участках образуются очереди, т.к. процесс более длительный – следует использовать двойной конверт, его следует промаркировать. В день выборов голосование пройдет гораздо более оперативно.

Уже сообщалось, что за два дня предварительного голосования на выборах Сейма явка избирателей была выше, чем на предыдущих выборах: возможностью досрочно отдать свой голос на этой неделе уже воспользовался 27 181 человек, или 1,76% общего числа избирателей.

В пятницу предварительно проголосовать можно с 10:00 до 16:00, а в субботу выборы в Сейм пройдут с 7:00 до 20:00.