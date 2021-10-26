Глава Даугавпилсской больницы: некоторых пациентов к нам привозят умирать

В Даугавпилсской региональной больнице ощущается острая нехватка коек для больных коронавирусом пациентов. Об этом порталу Rus.LSM.lv рассказал руководитель больницы Григорий Семенов.
По словам Семенова, некоторых пожилых пациентов в больницу привозят просто умирать. В настоящий момент в больнице ощущается острая нехватка коек, а также персонала и кислорода, который крайне необходим для спасения тяжело больных пациентов.
"Ситуация остается крайне напряженной: с середины октября каждые сутки умирают 6-10 человек. Весь медицинский персонал невероятно перегружен. Кроме этого, 48 медиков болеют "ковидом", пять — контактные персоны, то есть нет 53 человек. У нас в данный момент есть места для среднетяжелых больных, для очень тяжелых уже нет", — рассказал Семенов.
Как сообщил глава медицинского учреждения, в настоящее время в больнице находятся 250 "ковид"-пациентов. Для тех, у кого заболевание проходит в среднетяжелой форме, в больнице остается еще 13 мест.
Больнице, помимо коек, не хватает кислородных баллонов, которые так нужны для спасения жизней тяжело больных пацентов. Медицинский персонал не справляется с потоком пациентов. Развернуть палаточные госпитали не представляется возможным из-за нехватки ресурсов — вопрос уже обсуждался с руководством городской думы.
"Развернуть — не проблема, но нет медицинских ресурсов, остро не хватает баллонов сжатого медицинского кислорода. Мы заказываем 70, привозят 20, а в сутки одному среднетяжелому больному нужно семь таких баллонов. С баллонами беда на всем пространстве ЕС, у нас еще дополнительные трудности с логистикой", — объяснил Семенов.
По словам главы региональной больницы, городу срочно нужны добровольцы. "Конечно, нам нужны добровольцы всех уровней, и студенты — будущие врачи и будущие медсестры, и люди без всякой медицинской квалификации — каталки возить, я недавно сам возил… Не знаю, будут ли желающие. До начала ноября мы выдержим, мы справимся. Дальше — не знаю", — заключил Семенов.
По данным больницы, за последние сутки в стационар медучреждения поступили 38 пациентов с Covid-19, 19 человек отправили на домашнее лечение, шестерых врачам спасти не удалось.