Глава Елгавской краевой думы Зиедонис Цауне покинет свой пост
Foto: LETA

В среду, 5 января, от должности освобожден председатель Елгавской краевой думы Зиедонис Цауне (Крестьянский союз Латвии), который уже ранее заявил о своих планах уйти в отставку.

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В заседании о выражении ему недоверия Цауне не участвовал. За его освобождение от должности руководителя краевой думы проголосовали 11 депутатов, четверо были против, три депутата не участвовали в голосовании.

Семь депутатов краевой думы подали запрос о выражении недоверия Цауне 21 декабря.

Кроме того, на внеочередном заседании думы, которое состоялось перед очередным заседанием, депутаты 11 голосами поддержали поправки к положению самоуправления, определив порядок, в каком обязанности председателя будут выполнять его заместители.

Ранее Цауне заявил, что из-за политического давления уйдет в отставку после утверждения бюджета самоуправления. Решение Цауне вызвано политическим давлением из-за изменения соотношения политических сил в краевой думе. Председатель думы утверждал, что давление оказывается и на представителей исполнительной власти.

"Политические интересы, на основе которых депутаты заключали соглашения сразу после выборов, увенчались стратегическими шагами по укреплению позиции власти и наращиванию политического влияния в работе думы уже объединенного края и влияния на формирование исполнительной власти", — пояснил Цауне.

Ранее депутаты Елгавской краевой думы на время расследования дисциплинарного дела уже отстранили от должности исполнительного директора думы Лигу Лонерте.

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